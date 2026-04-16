噴1298元買帝王蟹罐頭「到貨打開崩潰」！謝麗金PO本體照：又上當了

記者潘慧中／綜合報導

謝麗金近日在社群網站無奈坦言，再度落入臉書一頁式廣告的詐騙陷阱。她當初花了1298元下單的是帝王蟹罐頭，結果收到實品開箱後竟是廉價的「碳水蟹肉棒」，讓她不禁嘆氣，只能以此慘痛經驗呼籲大眾千萬別上當。

▲謝麗金分享罐頭內容物的實體照。（圖／翻攝自Facebook／謝麗金）



謝麗金解釋，該一頁式廣告當初聲稱，「俄羅斯帝王蟹因為戰局無法出貨，所以做成罐頭回饋大家」，還附上將帝王蟹放入罐頭的影片，讓她深受吸引。

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▲謝麗金坦承再度上當。（圖／翻攝自Facebook／謝麗金）



雖然曾擔心再度被騙而猶豫了幾天，「但太愛吃螃蟹了 也沒看過罐頭螃蟹，還是出手了！」謝麗金說道。不料收到東西後，外盒說明竟標示產地為山東煙台，成分更充斥一堆化學添加物，這才驚覺又上當了，「本來廣告是俄羅斯帝王蟹罐頭！來了變成俄式風味蟹柳…。」

▲謝麗金回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／謝麗金）



謝麗金總共花1298元購買了5罐這種充滿化學添加物的產品，「沒營養、被騙的罐頭」的教訓，語氣中充滿懊悔。經歷此次詐騙事件，她提醒許多一頁式廣告都是詐騙的，雖然臉書仍有不少優良廠商，但詐騙陷阱防不勝防，她呼籲大家看到這類誘人廣告還是要多加求證。

謝麗金臉書全文：

喔喔！又上當了

在FB廣告看到俄羅斯帝王蟹因為戰局無法出貨 所以做成罐頭????回饋大家

影片也是扎扎實實的把帝王蟹放入罐頭

猶豫幾天怕又被騙了 但太愛吃螃蟹了 也沒看過罐頭螃蟹????

還是出手了！

結果東西一到趕快打開看看

一看說明是山東煙台的

成分都是一堆化學添加物

已經知道上當了….

開了罐頭果然是碳水蟹肉棒…..

唉！果然不要最大

花了1298元買了5罐沒營養、被騙的罐頭…..

提供給大家看到這廣告千萬別上當

#一頁式廣告很多是詐騙的

#FB還是有很多優良廠商喔