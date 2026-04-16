暈車坐前座被當豔遇！鄭家純曝Uber驚魂…喊話司機：不是暈你的人

記者陳芊秀／綜合報導

藝人鄭家純深夜發文分享搭乘Uber的不快經歷。她透露這11年來搭乘超過5000趟，近期因身體不適容易暈車，向司機要求改坐前座，不料卻遇到年輕司機將她當成「豔遇」對象不斷搭訕。鄭家純無奈直言，當時已極度不適還要被迫「談心」，最後只能提早下車，貼文最後寫道：「是暈車才坐前座，絕對不是暈你的人。」

▲鄭家純搭Uber，暈車坐前座被司機當豔遇。（圖／翻攝自臉書）

坐前座遭誤解：這不是妳想要的約會

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鄭家純表示，過去搭乘經驗95%都很正常，直到最近一次搭上一名年輕司機的車。上車前她已先表明「因容易暈車需要坐前座」，對方雖表示沒問題，卻在開車後開始展開攻勢。司機先是詢問她喜歡聽什麼歌，身體欠佳的她禮貌回覆：「聽你喜歡的就可以了」，沒想到卻成了惡夢的開始。

她事後非常後悔這樣回答，並感嘆：「我後來非常後悔這樣回答，我應該直接說我超級不舒服、很痛苦、不想聽歌。」

無視「安靜設定」強行談心：乘客痛苦加倍

儘管鄭家純在App上的偏好設定為「安靜」，該名司機卻視若無睹，將她當成副駕的約會對象猛聊。她透露：「我前面已經盡可能敷衍他，他還是繼續聊下去，甚至開始訴說煩惱想談心。」直到她最後完全不再回覆任何一句話，對方才比較識相。

由於身體不適加上社交壓力，鄭家純最後忍無可忍選擇提早下車。她心酸表示：「就已經人在不舒服了，還要被司機當豔遇，痛苦加倍。」

公開喊話司機：坐前座不是為了交友

針對這次經驗，鄭家純特別向部分有「交友夢」的司機喊話。她直言雖然聽聞過有人透過開車交到女朋友，但請分清楚狀況：「我真的拜託年輕弟弟們，女乘客就說是因為容易暈車才想坐前座，絕對不是暈你的人或是你的車。」