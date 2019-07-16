羅晉完成「唐嫣吩咐」偷放閃！　曝私下對話內容甜炸

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星唐嫣2018年底與羅晉在維也納低調完婚，浪漫婚禮羨煞眾人，婚後小倆口也立即投入各項工作中，近來她的新作品即將開播，還特別要老公也幫自己宣傳，沒想到羅晉也非常用心，特別為她設計了一款「專屬宣傳海報」，還把兩人的對話紀錄PO出，意外掀起不少熱議。

▲羅晉、唐嫣2018年底在維也納完婚。（圖／翻攝自微博／唐嫣工作室）

近來唐嫣主演的新劇《時間都知道》即將開播，她還特別吩咐老婆幫忙宣傳，連宣傳照及文字都替對方想好了，「我為老婆瘋狂打call，今晚記得看北京衛視《時間都知道》。」沒想到「奉命」宣傳的羅晉卻不按牌理出牌，不僅把宣傳文都改了，還特別製做了一張「專屬海報」，把她喜歡的元素都P上去。

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▲唐嫣要羅晉幫忙宣傳新劇。（圖／翻攝自微博／羅晉）

畫面中，只見羅晉在老婆唐嫣的頭上加了小貓跟小豬的貼紙，左下方也有一隻小豬佩奇，「請老闆驗收！妳自己說的，讓我自己發揮的，發揮成啥樣，妳都不能說我！我敢說我這個文案一定是今天最用心的！妳看，妳喜歡粉色，有！妳喜歡小豬，有！兩隻！」對自己二次創作的海報非常滿意的他，還要老婆幫自己增加零用錢，逗趣宣傳發文讓人笑翻。





▲羅晉替老婆做了一張「專屬海報」。（圖／翻攝自微博／羅晉）

宣傳還忍不住放閃，不少粉絲都忍不住直呼「被閃瞎了」，紛紛在底下留言：「這恩愛秀得非常高級了」、「這宣傳做得非常好」、「這波宣傳也太甜了吧」，意外掀起不少熱議。

▲羅晉發文。（圖／翻攝自微博／羅晉）