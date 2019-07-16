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爆接下「金鋼狼」加入漫威宇宙！　《金牌特務》男星親揭真相

記者傅家妤／綜合報導

X戰警中的「金鋼狼」一角自休傑克曼（Hugh Jackman）高掛戰袍宣布「退役」後，新一任人選就一直都是影迷關注焦點，近來有消息傳出，《火箭人》、《金牌特務》男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）也是該角接班人的候選人之一，對此他也親自出面回應了。

▲金鋼狼、泰隆艾格頓。（圖／《金鋼狼》、《金牌特務》劇照）

▲休傑克曼宣布「退役」後，新任金鋼狼人選一直都是影迷關注的焦點之一。（圖／《金鋼狼》劇照）

在迪士尼收購福斯後，《X戰警》是否會加入漫威電影宇宙，早已成為大家熱議的話題之一，雖然在這件事上，官方都未做出任何回應，不過近來又有消息傳出，迪士尼有意讓泰隆艾格頓接演「金鋼狼」一角，並加入到漫威的電影宇宙當中，對此艾格頓本人也給出了答案。

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▲金鋼狼、泰隆艾格頓。（圖／《金鋼狼》、《金牌特務》劇照）

▲泰隆艾格頓被爆出將會是新任「金鋼狼」。（圖／《金鋼狼》、《金牌特務》劇照）

泰隆艾格頓在接受《Heart Breakfast》的訪問時談及此事：「我覺得這只是一個謠言，據我所知這完全是個沒有根據的說法，我不知道我是否有那樣嚇人的氣勢。我的意思是說，如果漫威覺得我很合適，那當然很棒，但是我覺得應該會有人比我更適合這個角色，但是如果有機會我還是很願意加入那個世界。」

▲金鋼狼、泰隆艾格頓。（圖／《金鋼狼》、《金牌特務》劇照）

▲《哈利波特》丹尼爾雷德克里夫也是影迷呼聲最高的「金鋼狼」候選人之一。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自IG／Bosslogic）

事實上，泰隆艾格頓並非首位被爆出將會接任「金鋼狼」的男星，過去「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「殺神」基努李維（Keanu Reeves）都被傳出將會成為接班人，但是官方遲遲都未有回應，但是網路上已有不少粉絲認定兩人就是最適合的人選，甚至還網友透過電腦合成技術，將兩人P成「金鋼狼」，掀起不少熱議。

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金鋼狼, 休傑克曼, Hugh Jackman, 泰隆艾格頓, Taron Egerton

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