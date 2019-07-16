ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小賈斯汀被「自己的偶像嫌棄」　老婆看不下去…跳出護愛

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）日前在IG上表達自己對美國前衛搖滾樂團「Tool」的喜愛，甚至分享了幾首自己最喜歡的歌曲。沒想到該樂團的主唱得知小賈斯汀是樂團的粉絲後，不僅非常嫌棄還公開表示「真掃興」，掀起不少熱議。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自Facebook／Tool、IG／小賈斯汀）

▲小賈斯汀是「Tool」樂團的粉絲。（圖／翻攝自Facebook／Tool）

「Tool」出道以來，行事作風都十分低調，即便推出新作品也鮮少刻意進行宣傳，不過他們仍有許多死忠粉絲，其中也包括了小賈斯汀，這位小天王日前就在IG的限時動態上曬出數段自己在車上聽Tool樂團歌曲的影片，隨後還寫下了其中一首歌的一段歌詞，要粉絲猜到底是哪首歌：「拜託不要用搜尋的，我只是好奇有沒有人知道這首歌。」

請繼續往下閱讀...

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自Facebook／Tool、IG／小賈斯汀）

▲聽到小賈斯汀喜歡自己的樂團，主唱Maynard James Keenan非常嫌棄。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、Facebook／Tool） 

隨後美國音樂雜誌《Consequence of Sound》也報導了此事，並在推特發文寫道：「正式宣布：小賈斯汀是Tool樂團的粉絲！」沒想到Tool樂團的主唱Maynard James Keenan也在推特上轉發了該PO文並留言：「Bummer！（掃興，也指令人厭惡的事情）」似乎非常嫌棄這個粉絲。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）

▲海莉跳出護夫。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）

隨後小賈斯汀的老婆海莉（Hailey Bieber）忍不住為老公發聲，「他只是表達自己是你音樂的粉絲，他是聽你的音樂長大的，你應該為自己感到難過，因為你讓一個喜歡你的粉絲因為對你表達崇拜之情而感到渺小，這真的很幼稚，也很傷人。」霸氣護夫的行徑被網友推爆，「妳說得太好了」、「不要介意這種事情，妳和小賈斯汀值得擁有幸福的生活」，意外掀起不少熱議。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自推特／Maynard James Keenan）

▲Maynard James Keenan發文。（圖／翻攝自推特／Maynard James Keenan）

沒人看我表演...柴下水3秒上岸 爸傻眼：你這樣太敷衍了吧！

推薦閱讀

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

17歲網美遭男友割頭分屍！　「屠雞式斬首現場照」PO上IG：這是救贖

17歲網美遭男友割頭分屍！　「屠雞式斬首現場照」PO上IG：這是救贖

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

17歲網美遭男友割頭分屍！　「屠雞式斬首現場照」PO上IG：這是救贖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小賈斯汀, Justin Bieber, 海莉, Hailey Bieber, Tool, Maynard James Keenan

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 希望姐姐多愛自己一點！　大S聽完「他的真心話」淚崩
  2. 獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月
  3. 神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定
  4. 郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？
  5. 男偶像跑步回家⋯警察在跟「另一個他說話」　私生飯躲家門口睡2個月
  6. 蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞
  7. 《大時代》初登場被黃少谷襲胸　林玉書準備好了：放心碰吧！
  8. 小賈斯汀被「自己的偶像嫌棄」　老婆看不下去…跳出護愛
  9. 雞排妹28歲想婚「約會對象2、3人」　決定交往3關鍵曝光！
  10. 劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366