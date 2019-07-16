小賈斯汀被「自己的偶像嫌棄」　老婆看不下去…跳出護愛

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）日前在IG上表達自己對美國前衛搖滾樂團「Tool」的喜愛，甚至分享了幾首自己最喜歡的歌曲。沒想到該樂團的主唱得知小賈斯汀是樂團的粉絲後，不僅非常嫌棄還公開表示「真掃興」，掀起不少熱議。





▲小賈斯汀是「Tool」樂團的粉絲。（圖／翻攝自Facebook／Tool）

「Tool」出道以來，行事作風都十分低調，即便推出新作品也鮮少刻意進行宣傳，不過他們仍有許多死忠粉絲，其中也包括了小賈斯汀，這位小天王日前就在IG的限時動態上曬出數段自己在車上聽Tool樂團歌曲的影片，隨後還寫下了其中一首歌的一段歌詞，要粉絲猜到底是哪首歌：「拜託不要用搜尋的，我只是好奇有沒有人知道這首歌。」

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▲聽到小賈斯汀喜歡自己的樂團，主唱Maynard James Keenan非常嫌棄。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、Facebook／Tool）

隨後美國音樂雜誌《Consequence of Sound》也報導了此事，並在推特發文寫道：「正式宣布：小賈斯汀是Tool樂團的粉絲！」沒想到Tool樂團的主唱Maynard James Keenan也在推特上轉發了該PO文並留言：「Bummer！（掃興，也指令人厭惡的事情）」似乎非常嫌棄這個粉絲。

▲海莉跳出護夫。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）



隨後小賈斯汀的老婆海莉（Hailey Bieber）忍不住為老公發聲，「他只是表達自己是你音樂的粉絲，他是聽你的音樂長大的，你應該為自己感到難過，因為你讓一個喜歡你的粉絲因為對你表達崇拜之情而感到渺小，這真的很幼稚，也很傷人。」霸氣護夫的行徑被網友推爆，「妳說得太好了」、「不要介意這種事情，妳和小賈斯汀值得擁有幸福的生活」，意外掀起不少熱議。

▲Maynard James Keenan發文。（圖／翻攝自推特／Maynard James Keenan）