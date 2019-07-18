摸蜘蛛人臀「金髮妹被起底」　網翻出童年合照…驚呆：青梅竹馬？

記者傅家妤／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）日前被拍到與一名金髮女孩約會，兩人舉止親密，還戴著情侶項鍊，女方還輕拍了他的臀部，看起來就像一對熱戀中的情侶，對此他至今仍未出面回應。日前有網友起底這名金髮女孩，是他的青梅竹馬玩伴Grace Bolton的姐姐Olivia Bolton，他1月分才剛追蹤了對方的IG帳號。

▲湯姆霍蘭德近來被爆出新戀情。（圖／翻攝自IG／湯姆霍蘭德）

湯姆霍蘭德日前被目擊在倫敦海德公園與一名金髮女子約會，兩人還一起穿了黑色T恤，還戴著情侶項鍊，他的項鍊是一把鎖頭，而女方的則是鑰匙。戀情曝光後，有網友隨即起底該名女生，指出女孩的名字是Grace Bolton，還是學生，同時也是一名芭蕾舞者。

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▲有網友搜出湯姆霍蘭德與金髮女孩小時候的合照。（圖／取自IG／exotictomh0lland）

不過，隨後有人指出，該名與湯姆霍蘭德的金髮女子並非Grace Bolton，而是女方的姐姐Olivia Bolton。據英國《每日郵報》報導，Olivia Bolton目前任職於網路傳媒業，是一名製作人。還有網友找出湯姆霍蘭德與該金髮女孩的合照，但目前仍無法得知照片中女孩是Grace還是Olivia，因此猜測他們其實是童年玩伴，不過也有人猜測他們是親戚關係。

▲網友發現湯姆霍蘭德與弟弟同事都關注了Bolton兩姐妹。（圖／翻攝自IG）

因為Bolton姐妹倆的樣貌非常相似，加上湯姆霍蘭德在同一時間追蹤了2人，才會造成大家誤會，而湯姆霍蘭德的家人的IG僅追蹤了Olivia一人，而Olivia近來疑似為了避嫌，也悄悄把IG名字改掉，讓兩人交往中的傳聞可信度加深，不過對此雙方至今都未出面回應，消息無從得到證實。

▲網路上曝光Bolton姐妹的合照，左為Grace Bolton，右為Olivia Bolton。（圖／翻攝自Globeintel）