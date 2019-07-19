張倫碩、鍾麗緹大吵真相曝光！　張晉急勸和…走進去一看傻眼了

記者傅家妤／綜合報導

香港女神鍾麗緹和張倫碩結婚3年，最近合體參加陸綜《我最愛的女人們》，私下夫妻互動在鏡頭前赤裸呈現，連吵架也不例，先前的預告中兩人又再次大吵，甚至吵到動手摔東西，並直言要放棄錄製，嚇壞眾人，在19日播出的正片中，小倆口吵架的真相也隨之曝光，原來這一切都是為了幫張晉慶生。

▲鍾麗緹與張倫碩上演大吵戲碼。（圖／翻攝自芒果TV／《我最愛的女人們》）

鍾麗緹與張倫碩在真人秀節目中擦出愛火花，雖然已經結婚3年，但兩人的婚姻始終不被外界看好，夫妻倆一起帶著男方的媽媽再度登上真人秀，沒想到兩人吵架的頻率，也明顯地比其他3對夫妻還高，因此日前預告片中，兩人再次大吵的片段，也意外掀起了網友熱議，大家都非常好奇又發生了什麼衝突，讓兩人都如此激動。

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▲鍾麗緹、張倫碩演得非常逼真，芊芊也在一旁推波助瀾，讓張晉深信不疑。（圖／翻攝自芒果TV／《我最愛的女人們》）

在19日播出的節目中，眾人為了替張晉慶生，特別策劃了一個驚喜，不僅蔡少芬親手製作了一個愛心「泥巴蛋糕」，鍾麗緹與張倫碩為了加強驚喜感，特別上演了一齣吵架大戲，兩人演得非常逼真，還摔東西、打了起來，張倫碩還走到陽台氣罵「要錄不錄，不錄就算了！」而王黎雯和陳芊芊則在旁邊推波助瀾，讓張晉深信不疑，第一反應就是：「又吵架了，怎麼頻率怎麼高？」還與老婆前去勸架。

▲張晉原本要勸架，後來發現是在為自己慶生，頓時傻眼。（圖／翻攝自芒果TV／《我最愛的女人們》）

沒想到一走進張倫碩夫婦的房裡，眾人一起開心大喊「生日快樂！」張晉愣了一下才反應過來，原來大家是為了幫他慶生，受訪時還表示：「一點都沒有懷疑，因為我不想說要告訴大家我（生日），來麻煩大家的，要特別準備什麼東西，心理準備是沒有的。」最後蔡少芬還特別準備了2個蛋糕，一個是給張晉，一個是送給張晉母親的「受難日」蛋糕，非常貼心。

▲蔡少芬送上一吻。（圖／翻攝自芒果TV／《我最愛的女人們》）