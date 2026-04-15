木村拓哉罕放閃！　曝工藤靜香「童年缺牙萌照」慶生

記者蔡宜芳／綜合報導

日本國民偶像木村拓哉在2000年與工藤靜香結婚，育有兩個女兒，夫妻倆長年保持低調。14日適逢女方的56歲生日，木村難得公開在社群放閃，兩個女兒也分別上傳逗趣溫馨的家庭日常祝賀，引發網友關注。

▲木村拓哉和工藤靜香結婚多年，始終保持低調。（圖／翻攝自木村拓哉IG及微博）

木村拓哉14日在限時動態分享了工藤靜香的童年照，照片中，工藤露出天真爛漫的笑容，中間還缺牙，模樣十分可愛。木村也加上「happy birthday」的配字和拉炮符號，獻上對妻子的祝福。而大女兒心美幽默發文：「今天是辣妹的生日！！」公開母女反差合照；二女兒光希則告白「世界最棒的老媽」，並分享了臉貼臉的親子照。

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▲木村拓哉曬工藤靜香的童年照。（圖／翻攝自Instagram／takuya.kimura_tak）

事實上，木村拓哉自設立社群帳號以來，幾乎沒有曬過和工藤靜香的同框照，直到2020年，他在微博上傳了一張與女方的親密合照，打破長年守護的神祕感。近年無論是女兒們的生日，木村都會大方分享私生活片段，讓不少粉絲感嘆時代變遷，昔日的偶像神話，似乎隨著社群的普及而逐漸生活化。

▲▼工藤靜香的兩個女兒也分別PO文為媽媽慶生。（圖／翻攝自Instagram／cocomi_553_official）