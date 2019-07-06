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吳建豪拄枴杖熱舞！　「打死我都要跳」惹粉絲心疼

記者關韶文／台北報導

「最強隊長」吳建豪上個月無預警拄枴杖現身《這！就是街舞2》錄影現場後，立刻點燃網友粉絲們心疼不捨的心，紛紛上網留言給吳隊長加油打氣，祝他腳傷早日康復。

吳建豪坦承自己求好心切，為了將在本周末播出的戰隊秀上呈現一個完美的「後空翻」，不慎右腳腳踝骨折，在醫生建議下打上石膏後，被交代要休息至少六周，但熱愛跳舞的「最強隊長」吳建豪，即使拄著枴杖上場也要帶領「吳俠聯盟」隊員一起跳到最後勝利。

▲▼吳建豪。（圖／環球提供）

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▲▼吳建豪在節目中表現亮眼。（圖／環球提供）

▲▼吳建豪。（圖／環球提供）

上周末節目中，「最強隊長」吳建豪發下豪語：「打死我都要跳！」每錄完一段舞蹈，下場後便要趕緊冰敷的吳建豪從沒喊過累，敬業的心情讓隊員們無不深受感動，全員各個拿出最強實力來燃炸全場，讓觀眾網友們看完大讚表示：「看完立刻被圈粉」、「他站在舞台上讓人感覺那不是拐杖，而是武器在手 (笑)。」

《這！就是街舞2》燃炸指數熱度集集飆高，不管舞台上競爭多激烈，下台後四位隊長仍然是感情友好，吳建豪曾有一次不經意喊了易烊千璽極少使用、也少人知道的英文名字「Jackson」，讓易烊千璽一時沒反應過來，最後才意會害羞地回應了吳建豪，兩人微甜互動短視頻最後更登上搜尋榜，網友表示：「最有風度和溫度的就是我們最強的吳隊長。」

《這！就是街舞2》5/19起每周日20:00，於ETtoday星光雲YouTube、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。

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