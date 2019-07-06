陳奕迅看完電影「起立落淚拍手」　點頭答應唱主題曲！

記者關韶文／台北報導

由陳奕迅演唱的電影《銀河補習班》推廣曲《相信你的人》上線，陳奕迅用溫厚堅毅的聲音配合MV中直擊內心的畫面，深情地講述了父子親情間關於愛與成長的故事，不管在追夢的路上面臨多少質疑，父親永遠是最相信你的人。

為了誠意邀請陳奕迅合作，鄧超、俞白眉兩位導演五一時親自飛到香港請陳奕迅看片，被電影劇情所牽動的陳奕迅一時因為父子間有趣的互動而拍掌大笑，一時因為被鄧超飾演的爸爸馬皓文偉大的父愛所感動而沉靜落淚。

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▲陳奕迅為電影《相信你的人》演唱主題曲。（圖／環球提供）

看完影片後，陳奕迅感動一起站起來鼓掌，並當場答應合作。結束看片十分鐘後，陳奕迅還是久久無法從感人的劇情中抽離出來，親口對鄧超和俞白眉說：「這首歌我唱定了！」，並對他們表示感謝，謝謝他們相信自己能詮釋好這首歌。

《相信你的人》由陳小霞作曲、姚若龍填詞、陳輝陽和倫偉傑編曲，以及陳輝陽監製。陳奕迅不僅親自致電陳小霞，講述自己對於歌曲的情緒表達和唱法演繹的想法，還邀請了已經閉關的姚若龍再度合作。陳奕迅對電影的喜愛讓他在這次的參與過程中，多次與導演交流進展，並試過在深夜兩點在威靈頓通過視頻為鄧超和俞白眉清唱歌曲，這也成為鄧超一生難忘的記憶。