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快訊／A-Lin87歲阿嬤辭世！　親姊黃莉憾：前一天才看到她

記者關韶文／台北報導

A-Lin親姊姊黃莉Luji上週在台東開唱，出席「最美星空演唱會」，她開心終於回家鄉唱歌，給家人看見自己的努力。無奈，隔日早上一起床，黃莉發現家裡全都沒人，打了電話給媽媽得知阿嬤離開的消息，而今（13日）黃莉也趕回台東參加阿嬤的告別式。

▲▼金曲頒獎典禮－A-Lin。（圖／翻攝自Hami Video）

▲A-Lin高齡阿嬤在睡夢中離開。（圖／翻攝自Hami Video）

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黃莉和家人感情好，因為平常回家都會先經過阿嬤家，一定都會先停車跟阿嬤打招呼，不過這一次因為趕著到三仙台彩排演出，所以經過阿嬤家時並沒有停下來，「但經過時還看見阿嬤坐在家門口的身影，想著演出隔天再去找阿嬤。」沒想到竟天人永隔留下遺憾。

▲▼黃莉。（圖／好舒服音樂提供）

▲▼A-Lin親姊姊黃莉回台東演出，卻來不及見家人一最後一面。（圖／好舒服音樂提供）

▲▼黃莉。（圖／好舒服音樂提供）

高齡87歲的阿嬤是在睡夢中離開，阿嬤守寡一輩子照顧3子2女長大，在部落是公認的好媽媽，而阿嬤的離開黃莉最擔心的就是爸爸的心情，因為爸爸與阿嬤不僅長得像感情也好，爸爸為了照顧年長身體不好的阿嬤特地提早退休回到台東部落，只為了就近照顧阿嬤盡孝道，阿嬤的離開讓家人都很擔心爸爸的心情，黃莉特地在家裡多待了幾天，繼續跟阿嬤說說話，相信她還是會聽到也照顧爸爸的心情，而黃莉的哥哥、妹妹也都趕回家中，陪伴阿嬤走完人生最後路程。

今天（7/13）是阿嬤的告別式，一早在台東完成告別式後，黃莉Luji便會打起精神開始工作從台東趕回台北再下台中，完成今天晚上在台中中山堂的邀約演出，黃莉Luji表示，「從小阿嬤跟爸爸就交代要對自己的工作負責任，阿嬤也會希望我們都能一一實現我們的夢想。」而黃莉Luji接下來也會開始準備八月開跑的小型巡迴演出。

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