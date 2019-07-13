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有感覺樂團「挑戰15首cover」　猜得出來這是哪首歌嗎？

▲▼有感覺樂團。（圖／寬宏提供）

▲有感覺樂團推出cover歌曲。（圖／寬宏提供）

記者關韶文／台北報導

有感覺樂團這個夏天要挑戰連續15首cover ，要讓歌迷這個夏天不無聊，一連挑戰華語百萬金曲、華語二重唱、偶像劇之歌，這個計畫重頭到尾將有安安跟肥肥一手包辦，從編曲、拍攝腳本、場地、器材道具、商借服裝，兩人笑說，「這個夏天要挑戰不可能的任務。」

第一站有感覺選唱了1998年李心潔《裙擺搖搖》，當時在挑選歌曲時，他們認為這首歌很適合這個夏天，也很朗朗上口，這次用二重唱的方式進行演唱，要讓歌迷聽到不同的音樂魔力，而李心潔青春無敵活力的模樣，讓兩個人詮釋起來也充滿活力。

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▲▼有感覺樂團。（圖／寬宏提供）

▲粉絲不斷截圖，大讚有感覺樂團相當有創意。（圖／寬宏提供）

為了延續裙擺搖搖的經典畫面，兩人還特地把大兔子改成頑皮豹、貨車改成腳踏車、更有趣的是撞球檯延伸變成荔枝球台，MV一上線讓歌迷好驚喜，讓許多歌迷紛紛貼出有感覺與李心潔的MV對照圖，並大讚有感覺的創意。

值得一提的是，還有歌迷表示很期待接下來的14首經典cover，有感覺也表示，「希望這次進行的這一系列有『感覺的時光機』，能讓許多人回味與聽到1990-2019年的華語的百萬金曲，唱起更多的回憶。」

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