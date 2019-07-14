容祖兒狗血情歌！　「MV拍到落淚」全場都在哭

記者關韶文／台北報導

歌手容祖兒推出最新粵語單曲《悲觀生物學》，首次挑戰分手痛哭戲碼，這對她來說是一大挑戰，不僅要在日出的海邊大哭，還要在劇中的男友面前無聲落下淚來，拍攝現場很多人被容祖兒真情流露的眼淚感染，跟著哭得梨花帶雨，讓容祖兒不捨說：「大家要開心點！」

談到新歌，容祖兒表示，收到這首歌感覺是，「沒有想過會是一首這麼悲傷情歌。」又表示很喜歡一開始前奏鋼琴的幽靜感，過程中高低起伏的張力，最後又有著孤獨分解又凝聚放開的感覺，「聽來迴腸蕩氣！」

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▲▼容祖兒推出新歌。（圖／英皇娛樂提供）

《悲觀生物學》MV當天，為了迅速進入狀況，導演還闢室約祖兒和男主角長時間密談，聊天分享彼此感受，以讓兩人呈現熟悉狀態。容祖兒也透過導演的引導，演技整個大噴發。強烈的情緒、豐沛情感的流露完全到位，就連多年以來一起工作的同事們，透過螢幕情緒被牽引觸動，在現場也一同落淚，「真的沒看到過這樣的容祖兒啊。」

為了捕捉一瞬而過日出美感，秀慧導演吩咐祖兒半夜1點半即開始梳化，希望清晨5點在海邊捕捉到最美的日出，容祖兒靈機一動，拍攝地離導演家不遠，她索性直驅導演家梳化，因在香港要拍自然美景很不容易，美麗的海景很少，更要祈求有好天氣，MV拍攝前幾天香港天氣不佳，讓團隊超擔心，但拍攝當天太陽公公探頭，賞賜好天氣，唯美的日出，絕佳海水位，可說是大地萬物一同完成了這支ＭＶ，天時地利人和，過程都很順利美好。

容祖兒表示：「很久沒有這麼早起在香港拍ＭＶ了，回想上一次拍攝有日出的畫面，是10多年前在瑞士，」當看到ＭＶ成品時，容祖兒相當喜歡：「想不到自己還是可以有演員夢的，也許自己感情有歷練成長，還可以哭成這樣。好的導演開啟了我的『水龍頭』，將我內心感受自然逼出來。」