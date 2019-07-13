獨家／這群人茵聲「單飛發片」　展榮：人生規劃不同！

記者關韶文／台北報導

台灣訂閱數最高的YouTuber這群人「展榮展瑞」現身信義區廣場開唱！展榮展瑞響應「曙光祭」，特別穿上簡單服裝開唱，而被問到近期是否「三個人」較少合體，展榮則說，「茵聲最近在籌備個人專輯，我已經聽過了，很好聽！」

▲茵聲確定發行個人專輯，音樂上將和展榮展瑞「暫時分開」。（圖／翻攝自茵聲、展榮展瑞臉書）

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展榮展瑞頂高溫開唱，演唱《夜式人生》、《乾脆放手》兩首歌曲，台下歌迷也跟著旋律擺動。值得一提的是，為了呼應環保主題，展榮展瑞特別選擇二手牛仔上衣，講求簡單搭配也能好看，舞蹈也將「四個回收手勢」特別加入，別具意義。

▲▼展榮展瑞信義區開唱。（圖／記者關韶文攝）

近期展榮展瑞音樂作品不斷，包含新歌《掌控對決》也在YouTube上架，短短一週的時間就突破了62萬點閱，高人氣依舊。不過被問到近期是否較難合體茵聲演出，展榮則說，「茵聲在籌備個人專輯，唱歌部分暫時分開，但未來要合體表演是沒有問題的！」

身為團長的展榮，聊起茵聲的個人計畫，頓時露出爸爸般的慈祥眼神，「茵聲對自己的音樂有一些想法，想呈現自己喜歡的音樂，對團員來說，我們每個人人生規劃不同，看著他們做自己喜歡的事情，也會很開心。」

此外，展榮也透露，「茵聲最近在籌備個人專輯，我已經聽過了，很好聽！」展榮展瑞被問到有沒有機會推出「雙胞胎個人專輯」，展榮則把問題丟給經紀人，經紀人則笑說，「有在談！有在談！」