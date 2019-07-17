大陸婆婆「用嘴咬一半」餵8個月女兒　咸素媛瞪老公氣氛僵掉！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓43歲女星咸素媛因主演電影《色即是空》爆紅，2018年嫁給小18歲的大陸「高富帥小鮮肉」網紅陳華，同年底順利產下一子，女兒現8個月大，夫妻倆出演《妻子的味道》分享日常生活，兩人對小孩寵愛有加，最新一集中婆婆來到韓國看孫女，卻遇到隔代教養問題，婆婆試圖用嘴餵食8個月大的慧貞，氣氛瞬間僵掉。

▲婆婆突然用嘴咬一半雞肉，想要分食給孫女。（圖／翻攝自TVCHOSUN Youtube）



《妻子的味道》16日播岀咸素媛婆婆訪韓看孫女的片段，她燉了一鍋雞湯，一家人開開心心地吃著飯時，突然把嘴裡的雞肉咬成一小塊，打算遞給孫女慧貞吃，咸素媛看此景慌張不已，陳華則是出聲阻止：「不能給她餵。」但她堅持已經咬爛了，吃一口也沒關係，陳華解釋「嘴裡有細菌」，她卻大聲反駁：「哪來？」

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▲▼婆婆用嘴咬一半雞肉，想要餵8個月大的孫女，咸素媛拒絕氣氛僵掉。（圖／翻攝自TVCHOSUN Youtube）



婆婆依舊堅持要餵女兒吃雞，咸素媛不知如何是好，她尷尬地笑著：「唉唷，媽媽。」不時瞪著老公陳華、眼神尋求幫忙，最後是慧貞搖搖頭躲開食物，婆婆難過地表示：「她不想吃。」氣氛瞬間僵掉。

▲大陸婆婆最後心累躺在沙發上。（圖／翻攝自TVCHOSUN Youtube）



這一幕引起了攝影棚內的主持人討論，幾位藝人紛紛贊同婆媳間容易為教養問題產生矛盾，用嘴餵食物就是其中一個常見的爭論，但所有人皆堅持「不會讓婆婆用嘴餵食小孩」，就算吵架也會捍衛到底，卻會因此造成矛盾，婆媳教養的對錯無解。