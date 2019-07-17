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柯震東喊話「上過床的前女友」！睽違一年現身：她變得很白

記者林映妤／台北報導

趙德胤執導《灼人秘密》17日舉行首映會，吳可熙、夏于喬、宋芸樺三姝穿著十分「灼人」的紅色禮服亮相，超級吸睛，首映會嘉賓也令人驚喜，監製之一的柯震東睽違一年難得再出席公開活動，特地來祝福「上過床的前女友」吳可熙，還笑說：「她變得很白！」

▲▼導演趙德胤、演員吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁嘉賓柯震東出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲▼柯震東驚喜出現 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

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▲▼導演趙德胤、演員吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁嘉賓柯震東出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

柯震東曾在趙德胤執導的《再見瓦城》與吳可熙共同飆戲，更憑藉該片雙雙入圍金馬影帝后，他與老爸柯耀宗合資的「禾豐九路」娛樂公司，也是《灼人秘密》投資方之一。

▲▼嘉賓柯震東出席 《灼人秘密》首映會柯爸爸也列席。（圖／記者張一中攝）

▲柯震東爸爸柯耀宗也出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

柯震東今出場就開玩笑表示自己是「曾經跟吳可熙上床的前男友『阿國』（角色名）」，也送上了「金水餃」，並與趙德胤一起拉出「票房長紅」的鈔票紙條，預祝電影大賣。主持人陶晶瑩問，要不要對前女友喊話？柯震東笑說：「很期待她的演出啊，而且她變得很白！」引起現場笑聲。

▲▼導演趙德胤、演員吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演趙德胤、演員吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁希望票房大賣。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演趙德胤、演員吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

《灼人秘密》7月19日上映，當天也是台籍緬甸裔的趙德胤來台20周年，他笑說，觀眾嫌《再見瓦城》速度很慢，所以賣了才快1000萬，這次《灼人秘密》速度應該是《再見瓦城》的10幾倍，希望票房也能夠有10幾倍。眾人則拱宋芸樺是「億萬票房吉祥物」，希望她能為電影帶來好運。

▼吳可熙、夏于喬、宋芸樺三姝大紅禮服現身 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲▼演員吳可熙出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲▼演員夏于喬出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲▼演員宋芸樺出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

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