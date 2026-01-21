婁峻碩破尺度脫光了！　全身只剩內褲「超狂猛肌」全看光

▲ 婁峻碩只穿內褲入鏡。（圖／Calvin Klein 提供）



記者翁子涵／台北報導

婁峻碩近期更受邀參與服飾品牌合作春節形象照，還首次挑戰個人螢幕最大尺度，僅著一件「經典開運紅」內著戰袍半裸入鏡，為了能在鏡頭前展現更精實的身材，婁峻碩決定挑戰「不可能的任務」，特別求助教練進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練，除了天天上健身房操肌，更展開「無味人生」超級飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 婁峻碩大展苦練肌群。（圖／Calvin Klein 提供）



這段魔鬼訓練的日子，也意外成為婁峻碩與老婆焦凡凡的超甜日常，他透露老婆得知後不僅當起啦啦隊全力支持，更化身為「金牌營養師」親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量，「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」

在老婆的神助攻下，婁峻碩在短短一個月內成功甩肉 4 公斤，體脂更飆降至 12% 左右，一舉刷新他人生中的最低體脂紀錄！儘管在鏡頭前呈現出讓粉絲連紅心跳的性感體魄，但對自我要求極高的他卻僅給自己打出 60 分的及格分數，「因為時間太趕，如果時間再充裕一點，我一定能做得更好！」

由於拍攝過程中橫跨三個外景及一個攝影棚，還得同步切換平面與動態拍攝，讓在休息空檔同步「操肌」的婁峻碩完全沒有喘息空間，甚至一度直呼「真的沒力了！」他苦笑說：「為了讓每一CUT都看起來有肌肉膨脹且兼顧力與美感覺，所以得一直重複訓練，到最後兩卡的時候，連教練都搖頭說『不行了』，因為肌肉已經徹底沒力，完全充不起來！」

婁峻碩也將在今年3月中旬與老婆焦凡凡一同迎來寶寶，面對新手爸媽的挑戰，婁峻碩透露早與老婆焦凡凡達成「兵來將擋、水來土掩」的默契，且夫妻倆不預設太多立場，反而更珍惜現在的兩人時光，為了幫孩子存夠奶粉錢，婁峻碩今年可說火力全開全力衝刺，除了《百萬人推理》外，還有多部戲劇作品待發，他更透露新專輯也已進入錄製衝刺階段，並表示：「2026 會是忙碌且豐收的一年，音樂作品絕對不會讓大家等太久！」

