走出母喪…唐治平積極回歸演藝圈　突傳「身體出狀況」活動恐取消

記者黃庠棻／台北報導

47歲藝人唐治平2024年6月因為不認母親遺體一事鬧上新聞版面，歷經喪母之痛的他，一度陷入低潮，還被多次目擊到在台北市區遊晃，精神狀態令外界擔憂。近期經過調適之後，逐漸復出演藝圈，在影集《如果我不曾見過太陽》中飾演「蔡雯伶爸爸」一角，怎料日前卻傳出身體出狀況，引起熱議。

▲唐治平生活逐漸步上正軌。（圖／翻攝自Facebook／唐治平）

唐治平近期逐漸走出喪母之痛，努力回歸正常生活，不時會在社群網站上分享近況，也頻頻登上綜藝節目、廣播節目工作，身體、心靈狀態漸漸步上正軌，甚至還透過粉絲團小編預告舉辦粉絲見面會，與關心他的網友面對面互動。

怎料，唐治平在見面會舉辦的前一週，身體疑似出狀況，粉專小編坦言「不能確定2月1日唐治平是否能完美出席見面會」，活動恐怕會暫時取消。由於先前已有不少民眾報名參加，小編也給出另一種回饋方案，尋找離唐治平比較近的地點吃個飯。

▲唐治平身體出狀況。（圖／翻攝自Facebook／唐治平）

對此，唐治平身體臨時出狀況也讓不少網友擔心，紛紛留言關心「跟治平哥吃東西也很ok， 最好就是舒服的環境不要有壓力。還是要以治平的狀態為最高考慮」、「不要給自己壓力太大；順其自然就好！身體健康最重要！大家也只是希望您越來越好！」、「好好加油振作起來，天上的媽媽會保佑你的」，引起熱議。