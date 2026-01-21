巴奈罕見曝光「與老公甜蜜合照」！　每年背逾30公斤上山...背後有洋蔥

記者蔡琛儀／台北報導

曾以《愛，不到》入圍金曲歌后、並以《夜婆》奪下金曲最佳台語專輯的原住民創作人巴奈，去年底推出全新專輯《來了》，專輯英文名以布農語「Minsumin」命名，不設主詞、不指向事件，是她多年行動與生命經驗交織後，向內回望的反思之作，等待聽者自行賦予意義。

▲巴奈推出新歌〈Uninang，平安〉。（圖／巴奈提供）

近年除社會倡議外，巴奈幾乎每年都參與老公那布家族發起的「內本鹿回家」行動，翻越2000公尺高山，重返台東延平鄉鹿野溪流域的布農族祖居地。歷經二十多年探勘與家屋重建，近年更嘗試恢復耕作與小米種植，找回與土地的連結。

新歌〈Uninang，平安〉正是獻給所有「內本鹿回家」行動的參與者，巴奈團隊也將歷年紀實影像剪輯成MV，呈現族人背負重裝、披荊斬棘重返祖居的歷程，巴奈也分享，〈Uninang，平安〉歌曲裡的一句歌詞「睡夢中驚醒 毀壞的 很靠近」，其實是因為曾經有一年巴奈沒有參與上山，老公那布獨自與族人前往。

▲▼巴奈幾乎每年都參與伴侶那布家族發起的「內本鹿回家」行動。（圖／巴奈提供）

隊伍出發的那晚，巴奈做了惡夢，夢到一個棺材內躺的是那布的媽媽，而巴奈在家裡獨自辦喪事，夢裡的自己在想「為什麼兄弟姐妹們都不見了？」要開門出去找人，但一開門卻被封起來， 然後就醒來了，她醒來後非常不安，會思考「是不是山上發生有什麼事？」於是產生這首歌曲的創作靈感。

去年她背著39公斤的行李上山，今年她仍將背負約35公斤行囊參與行動，並持續鍛鍊體能，希望未來能以更輕的身體，走更長遠的回家之路。