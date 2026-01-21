玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

記者潘慧中／綜合報導

玉兔從《我愛黑澀會》出道，其導演老公Howard近日上節目分享婚前單身時期的夜生活經歷。他坦承過去都會帶別人上酒店，曾經是一個月豪擲近30萬元的常客，甚至連「一個人去」都曾嘗試過。不過他也強調，這些都是過去式，自從與玉兔交往後就再也沒去過，並直言：「其實那種地方去久了是很空虛的。」

▲▼Howard承認曾帶別人上酒店，也獨自去過。



之所以會去酒店，Howard解釋當時除了工作，也沒有交往對象，「然後很閒。」他表示通常會找朋友一起去，但偶爾也會獨自前往，雖然在那裡可以獲得短暫的陪伴，但他坦言：「真的會很空虛，因為我知道這是一個暈船的陷阱。」

▲Howard曾經在酒店一個月花了近30萬。



談及在酒店這種充滿粉紅泡泡的環境下保持理智的秘訣，Howard分析酒店賣的其實是一種「戀愛的感覺」，小姐會讓人想要一直點她的檯，但他為了避免暈船，「我每次都會換好幾家，就是我會一直跳著去，跳跳跳會跳回來這一輪」，藉此分散注意力。

▲Howard看穿容易在酒店暈船的陷阱。



此外，Howard也加碼揭露酒店小姐常見的套路。他觀察到許多小姐都會故意使用螢幕破裂或很爛的手機，藉此博取客人的同情心，當客人問起：「啊！妳手機壞掉了！」通常下一步就會主動掏錢買新手機送給對方，「我知道這是一個陷阱」，所以從來沒有因此買過手機送給小姐。

▲Howard沒有上當。