代拍大軍躲草叢偷拍…陸劇男神當面抓包　一開口古力娜扎傻眼了！

記者黃庠棻／台北報導

侯明昊、古力娜扎主演的古裝劇《玉茗茶骨》，由《延禧攻略》總製作人于正操刀，近日迎來大結局，以茶道、宅鬥與探案為主軸，融合復仇、家產爭奪與情感拉扯等元素，劇情節奏明快、鋪陳緊湊，男女主角的情感對手戲成為最大看點。

▲侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》播出大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

最受矚目的焦點，落在侯明昊飾演的男主角「陸江來」身上，角色原是前途無量的年輕狀元，卻在追查案件過程中，被捲入一樁殺妻舊案，遭人設局陷害。

在命懸一線之際，陸江來被茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」（古力娜扎飾）所救，卻因失憶被迫留在榮府，也因此踏入暗流湧動的家族權鬥核心，歷經榮府的選婿修羅場後，他逐漸愛上霸氣又理智的大小姐榮善寶。

隨著劇情推進，陸江來逐漸展現出醋王屬性，他在面對榮善寶與其他男子互動時，綠茶小狐狸般的陰陽怪氣與極致佔有欲，被網友瘋傳，尤其是在情敵「晏白樓」（趙弈欽飾）提出要帶榮善寶「亡命天涯」後，陸江來不停地揪住這4個字反覆念叨，酸味溢出螢幕的模樣被戲稱為天選妒夫。

侯明昊從《大夢歸離》、《淮水竹亭》、《入青雲》、《逍遙》到《玉茗茶骨》，一連接演多部古裝劇，他說「其實我也沒有刻意要以古裝劇為主，但就是剛好遇到很信任我的劇組，拍的都是古裝劇，可能我跟橫店之間有著神奇的宿命吧！但有機會我還是會試著逃離橫店，演出更多不同類型的作品。」

對此，侯明昊笑稱，他曾看過自己的工作表，一年365天，他有335天都在劇組裡，他還在橫店組了摩托車隊，在忙碌拍攝生活中為自己創造片刻的小確幸。

《玉茗茶骨》女主角古力娜扎聊起跟侯明昊的拍戲過程則說「我們本來就認識，所以在現場也沒有尷尬期，拍起戲來很有默契。他撒嬌、軟萌的樣子很適合角色，也讓人心動，不過他只要一拍吻戲就會笑場，特別害羞，我當下只想著要趕快拍完，就直接跟他說『不准笑！』因為我知道他一笑就停不下來。」

此外，侯明昊跟誰都能聊上天的性格也讓古力娜扎印象深刻，她透露拍攝現場不時會有代拍大軍躲在草叢裡等待捕捉畫面，他每次遇到這樣的情況，不僅不覺得困擾，反而會主動跟對方聊天，甚至好奇詢問「你們一天賺多少？」等出人意表的問題。