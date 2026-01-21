萬芳開唱前滑倒重摔！　「腦袋一片空白」嘆：與死亡如此接近

記者蔡琛儀／台北報導

萬芳和壯女們「Everyday Sunday每天都是星期天」演唱會日前於台北溫柔落幕，萬芳攜手「壯女們」以細膩而充滿力量的音樂，為巡演首站畫下動人句點，她改編多首經典代表作並帶來話題翻唱，層層堆疊情緒張力。

▲▼萬芳（右二）和壯女們日前在台北開唱。（圖／Legacy Taipei、原點概念提供）

演出由壯女們氣勢十足的Solo揭開序幕，萬芳笑說：「今天如果沒聽到90年代的歌會生氣吧！」並感性分享〈猜心〉的回憶，提到曾在巷口聽見陌生女孩哼唱這首歌，畫面多年來始終陪伴著她，也感謝一路相互陪伴的歌迷，現場氣氛溫馨動人。

音樂編排同樣驚喜連連，壯女版〈玫瑰少年〉展現女性堅韌力量，〈愛情限時批〉改編為三拍版本，全場齊聲合唱；壓軸〈追追追〉則以爆發力十足的編制掀起高潮。演唱會也首唱新歌〈Everyday Sunday〉，並同步宣布MV於當晚上線，為巡演再添期待。接下來她們也將前進台中、高雄演出。

在演唱〈我們不要傷心了〉之前，萬芳分享前兩天不慎滑倒的驚險經歷，她形容當下腦袋一片空白，清楚感受到「好險人沒有就這樣不見了」，也因此驚覺生命在日常之中其實與死亡如此接近，再加上近期音樂圈好友的離世，讓她更加深刻體會珍惜身邊每一位朋友的重要。