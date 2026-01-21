ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
雜誌劇評批「肖戰《藏海傳》演技木訥」挨轟　急道歉：後台遭駭客入侵

記者蔡宜芳／綜合報導

時尚雜誌《ELLE》陸版官網近日刊登一篇重批肖戰主演電視劇《藏海傳》的文章，指其數字灌水且演技木訥，掀起網友議論，也引大票粉絲反彈。對此，ELLE於21日發布聲明澄清，指稱是「網站遭駭」才誤刊非編輯部撰寫的內容，並向受影響的演員及讀者致歉。

▲▼ELLE批肖戰《藏海傳》演技木訥挨轟　急道歉：後台遭駭。（圖／翻攝自微博／藏海傳官微）

▲肖戰主演的《藏海傳》在去年播出。（圖／翻攝自微博／藏海傳官微）

官網後台遭入侵？ELLE 澄清：爭議內容不代表編輯部立場

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ELLE》在聲明中表示，近期監測到有「外部帳號通過非授權技術手段」進入網站後台，並違規發布了涉及特定演員與影視作品的文章，「我們在此鄭重聲明：網站異常存續期間發佈的任何內容均不代表網站及編輯部的立場與觀點，對於由此給相關演員及讀者造成的困擾，我們深表歉意。」雜誌方目前已啟動內部自查與系統加強流程，「我們始終秉持新聞專業性與內容合規準則，堅決反對任何形式的網路失實資訊傳播，請其他平台也停止轉載、轉發相關資訊不實的文章或資訊。」

▲▼ELLE批肖戰《藏海傳》演技木訥挨轟　急道歉：後台遭駭。（圖／翻攝自微博）

▲陸版《ELLE》聲明。（圖／翻攝自微博）

《藏海傳》慘遭點名！爭議文章重批肖戰演技「空洞木訥」且數據泡沫

引發軒然大波的該篇爭議文章，以影視行業「寒冬」為出發點，直指肖戰主演的新劇《藏海傳》是「數據泡沫」的體現。文章批評該劇網路聲量與實際收視背離，指其「劇本層面敘事拖沓、邏輯崩壞」，讓權謀鬥爭淪為兒戲。對主演肖戰的表現，文中更是不留情面地形容其表演「時常陷入空洞與模式化」，導致角色缺乏深度，並抨擊非理性的「飯圈文化」干擾評價。

【《ELLE》聲明全文】

關於網站內容異常的聲明

近日，我們監測到有外部帳號通過非授權技術手段訪問ELLE網站後台，並違規發佈了文章。該文章涉及的演員與影視作品的敘述均為不實內容，已被我方緊急撤下。我們已啟動內部自查與系統加固流程。
我們在此鄭重聲明：網站異常存續期間發佈的任何內容均不代表網站及編輯部的立場與觀點，對於由此給相關演員及讀者造成的困擾，我們深表歉意。
我們始終秉持新聞專業性與內容合規準則，堅決反對任何形式的網路失實資訊傳播，請其他平台也停止轉載、轉發相關資訊不實的文章或資訊。如您有相關線索或疑問，請通過官方客服管道與我們聯繫。感謝大家的監督與支持！

