莊凱勛兒女躲棉被偷哭！他認對家人愧疚「是流浪父親」　鏡頭前罕見哽咽　

記者孟育民／台北報導

公視人文紀實節目《列車人生》第七集將於本周四（22日）播出，邀請金鐘視帝莊凱勛擔任列車旅人，前往澳洲開啟一場尋寶之旅。莊凱勛搭乘風格迥異的兩列車，在穿越時空般的旅程中，不僅勾起深刻童年記憶，更讓長年在外拍戲的他重新思考自己與家的連結，找到旅人心中珍貴的「寶藏」。

▲莊凱勛遠赴澳洲尋寶體悟人生，重新思考與家的連結。（圖／公視提供）

莊凱勛回憶起父親北漂辛勤打拼，每逢過年一家五口返鄉的情景：「小時候我們很期待返鄉，像去遠足一樣，但父親總是沉默的，因為火車票錢不便宜，有票也不一定擠得上車。」最難忘的畫面是，父親看到車廂有空位，直接從窗戶爬進去，再透過窗戶把孩子們一個個從外面拎進車內。莊凱勛感性地說：「只要進入有歷史性的火車車廂，我就會想到父親那張很複雜的臉，直到我自己當爸爸，才懂那種急迫想歸鄉的感覺。」

▲莊凱勛回想起過去時光。（圖／公視提供）

旅程中，莊凱勛在派安格爾小鎮看到著名的筒倉藝術深受觸動，這些曾用來儲存穀物的大型筒倉，因人口外移而沒落，藝術家在上面創作，畫下屬於澳洲人的記憶。當聽到澳洲原住民姊妹分享「被偷走的一代」故事——1909年澳洲實行同化政策，超過10萬名原住民兒童被迫離開原生家庭，長大後才回去追尋根源，身為兩個孩子父親的莊凱勛更是動容哽咽。

▲莊凱勛當場哽咽。（圖／公視提供）

莊凱勛首度坦露因工作常無法兼顧家庭的愧疚：「對小孩來講，我好像是一個一直在流浪的父親，沒辦法每天陪在他們身邊。」即使只是去中南部工作一兩週，女兒都會直接爆哭，兒子則是忍著把自己包進棉被裡才哭，他感性地說：「光是我的工作，都讓他們覺得我是流浪的父親，何況是被偷走的那個世代？」

▲▼莊凱勛對家人愧疚。（圖／公視提供）

這趟遠赴澳洲的旅程，讓莊凱勛重新思考自己的根與家的連結：「我一直以為是要去尋找陌生的東西、去尋寶，等到整趟旅程結束才發現，那個『寶』一直都在自己的成長過程中，在自己的家裡。」他深有感觸表示：「別人是這樣愛自己的家，我們是不是已經忘記了一些事情？我們總想著自己沒有什麼，但好像忘記看到自己擁有的豐富。」