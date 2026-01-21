維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

記者田暐瑋／綜合報導

貝克漢夫妻和長子布魯克林正式撕破臉，布魯克林公開長達6頁的聲明指控長年遭父母利用及控制人生，其中又以貝克漢全家福出席家族紀錄片的首映會影片最為有名，維多利亞和兒子媳婦在鏡頭前明顯失和，妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）從鏡頭外走到拍攝定點時，維多利亞的眼神明顯透出冷漠，引發外界議論。

貝克漢全家人2023年出席《BECKHAM》紀錄片首映會，當時布魯克林和妻子結婚1年，影片中可看到，貝克漢夫妻與布魯克林站在一起，對著鏡頭擺出姿勢，布魯克林朝鏡頭外伸手，示意妻子妮寇拉加入合照，妮寇拉看似有些緊繃，最後才小心翼翼地走到拍攝定點，隨後似乎對公公婆婆投去一個緊張的眼神。

▲維多利亞拍照從頭到尾無視長子夫妻（最右邊二人）。（圖／達志影像／美聯社）



接著維多利亞露出冷臉，態度冷淡地看著媳婦走進畫面中，並轉個側身背對兒子，對兒子置之不理，讓現場氣氛變得緊張。不少網友傻眼說：「維多利亞的肩膀能再冷漠一點嗎」、「他們看起來好不自在」、「這氣氛緊張得能凝結空氣」。

布魯克林表示，家族內部的裂痕始於2022年4月的婚禮，他聲稱父母「無止盡地試圖」破壞他們的夫妻關係，一直被「一個重視公眾形象勝於一切的家族」所控制，但自從與妻子在一起後，他決心抵抗這種令人窒息的焦慮感，終於找到「平靜與解脫」。