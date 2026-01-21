ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

霍諾德爬台北101！賈永婕吐心聲
日韓爆紅「迷你彩妝」台灣也能買到
李明川曬6天后聚餐照！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

貝克漢 蔡尚樺 Rain 惠理 賈永婕 賓賓哥 盧秀燕 王少偉

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

記者田暐瑋／綜合報導

貝克漢夫妻和長子布魯克林正式撕破臉，布魯克林公開長達6頁的聲明指控長年遭父母利用及控制人生，其中又以貝克漢全家福出席家族紀錄片的首映會影片最為有名，維多利亞和兒子媳婦在鏡頭前明顯失和，妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）從鏡頭外走到拍攝定點時，維多利亞的眼神明顯透出冷漠，引發外界議論。

貝克漢全家人2023年出席《BECKHAM》紀錄片首映會，當時布魯克林和妻子結婚1年，影片中可看到，貝克漢夫妻與布魯克林站在一起，對著鏡頭擺出姿勢，布魯克林朝鏡頭外伸手，示意妻子妮寇拉加入合照，妮寇拉看似有些緊繃，最後才小心翼翼地走到拍攝定點，隨後似乎對公公婆婆投去一個緊張的眼神。

▲▼ 貝克漢 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲維多利亞拍照從頭到尾無視長子夫妻（最右邊二人）。（圖／達志影像／美聯社）

接著維多利亞露出冷臉，態度冷淡地看著媳婦走進畫面中，並轉個側身背對兒子，對兒子置之不理，讓現場氣氛變得緊張。不少網友傻眼說：「維多利亞的肩膀能再冷漠一點嗎」、「他們看起來好不自在」、「這氣氛緊張得能凝結空氣」。

布魯克林表示，家族內部的裂痕始於2022年4月的婚禮，他聲稱父母「無止盡地試圖」破壞他們的夫妻關係，一直被「一個重視公眾形象勝於一切的家族」所控制，但自從與妻子在一起後，他決心抵抗這種令人窒息的焦慮感，終於找到「平靜與解脫」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

貝克漢布魯克林維多利亞

推薦閱讀

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

6小時前

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

13小時前

八點檔女星結婚3年…被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

八點檔女星結婚3年…被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

2小時前

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

5小時前

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

3小時前

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

15小時前

台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」　私下暖舉曝

台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」　私下暖舉曝

1小時前

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

1小時前

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

1/20 12:04

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

6小時前

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

7小時前

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

1/20 11:37

熱門影音

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD
夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！

夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！
洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」
老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

看更多

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

《生存王2》陸俊書爆血管　金鍾國「最關心的其實是這個人」

28分鐘前0

米可白剪了！3年沒留瀏海變「小妹妹髮型」 再2個月40歲：超不習慣

34分鐘前0

愛雅創業一度放棄！病逝母突入夢喊話　苦撐3個月業績翻10倍

43分鐘前10

魏如萱穩交小男友再爆雙喜臨門！　宣布小巨蛋「請到2重磅嘉賓」

49分鐘前0

38歲名模林又立秀「渾圓孕肚」2月要生了　林可彤移居美國為她返台

58分鐘前10

婁峻碩破尺度脫光了！　全身只剩內褲「超狂猛肌」全看光

1小時前21

隧道驚見明星花露水！　老礦工淚憶為蓋屍臭：拼命救回同袍遺體

1小時前22

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

1小時前10

《鬼滅之刃》衝史冠票房！日本2月推IMAX特別版「無限城上下擴大」

1小時前11

信樂團回來了！　私下「超反差真面目」曝光：竟是專職司機

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！
    6小時前2232
  2. 大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了
    13小時前1212
  3. 八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」
    2小時前1413
  4. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    5小時前207
  5. 玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬
    3小時前1610
  6. 蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」
    15小時前1620
  7. 台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」
    1小時前347
  8. 維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！
    1小時前42
  9. 被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回
    1/20 12:04527
  10. 當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」
    6小時前66
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合