倒數3天！霍諾德爬101「賈永婕列2大禁忌」 拿香全被拍：第一次雙語拜拜

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於本週六進行備受矚目的101攀爬活動，董座賈永婕21日特別發文說明注意事項，「謝謝大家的理解與配合，一起讓這場國際級活動順利、成功、精彩完成！請與我們一起創下台灣的驕傲。」

▲賈永婕率領台灣團隊，與美國和英國團隊一起拜拜。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



針對活動的執行細節，賈永婕指出，此次活動動員了美國影視團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，「現場工作人員超過百人」，整體執行涉及高度專業與大量精密演算，是一項任務複雜且挑戰極高的計畫。

為了維護現場安全與拍攝作業，賈永婕列出兩大重點懇請民眾配合。首先是「請勿闖入管制區域」，避免干擾現場作業；其次是「請勿自行操作無人機拍攝」，以免影響拍攝安全，「不要硬闖、不要干擾。」

▲霍諾德合影賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



值得一提的是，台灣、美國和英國團隊已經集體完成拜拜的儀式，對此，賈永婕忍不住笑說：「哈哈哈，台北101史上第一次中英文雙語拜拜。我相信神明一定也很期待這個星期六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚。」

最後，賈永婕向大眾感性喊話，希望能藉此機會，「讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度」。她感謝所有人的理解與配合，期盼在大家的共同守護下，讓這場國際級活動順利、成功且精彩地完成，並邀請大家「與我們一起創下台灣的驕傲」。