5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

記者潘慧中／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊（Rakuten Girls）20日發布「Thank You」文，證實2026年成員有所異動，陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆等5人將離隊。針對這項突如其來的消息，陳伊沉澱一天後發文坦言，得知消息後「很錯愕」，同時在文中意有所指地提到「不支持以銷量衡量價值」，但仍承諾會繼續在其他舞台努力。

▲樂天桃猿啦啦隊20日發布「Thank You」文。（圖／翻攝自Facebook／Rakuten Girls）



Rakuten Girls官方公告中明確列出離隊名單，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳與丘薆。球團表示，深知每一次舞台背後都是無數次的練習與堅持，感謝成員們在每一場應援中，始終將最好的自己留給球迷，「祝福妳們，未來在每個舞台上都能持續耀眼。」

身為隊內有4年資歷的成員，陳伊21日在臉書坦言，得知要離開樂天的消息時，自己與許多人一樣很錯愕，只能向粉絲致歉：「對不起，我沒能繼續跟大家走到最後。」儘管充滿不捨，她仍堅強寫下「伊伊不捨，但還是要捨得的」，展現出面對變動的成熟態度。

▲陳伊錯愕首發聲。（圖／翻攝自Facebook／虎牙陳伊）



格外引發討論的是，陳伊直言，「雖然我不支持以銷量來衡量一個人的價值，但也謝謝大家大力支持我的周邊桌曆」，字裡行間能感受到她和公司在價值認定上的落差。但話鋒一轉，對於近期發生的發貨延誤，也感謝大家的等待與諒解，承諾收到貨後會盡快安排出貨。

在留言區被問到「其他隊也是看銷量嗎？這個好像不是一個很公平的KPI」時，陳伊則語帶保留地說，「只能說每隊都有自己的考量，我繼續待著也不會變回10年前那樣。」

▲陳伊在留言區回應網友。（圖／翻攝自Facebook／虎牙陳伊）



回顧在樂天女孩的日子，陳伊表示最開心的就是在球場看見大家，「我會一直記得大家在唱桃猿男兒的那感人時刻」，這些點滴都將成為她心中珍貴的回憶。

▲陳伊外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）



對於未來的動向，陳伊向粉絲喊話，雖然離開樂天，但她不會消失，仍會在其他地方繼續與大家見面。她承諾自己會繼續努力加油，「我還是一樣那個熱愛棒球、熱愛運動的陳伊。」用正面積極的心態，為這段啦啦隊生涯畫下暫時的休止符，並期待下一階段的挑戰。