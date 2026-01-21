王以太升官了！　3陸饒舌歌手獲邀擔任「特邀召集人」

記者蔡琛儀／台北報導

環球音樂大中華區宣布正式成立殿堂級說唱廠牌「Def Jam中國」，並選址落腳成都，象徵Def Jam全球版圖的重要拓展，也為環球音樂深耕大中華市場揭開全新篇章，讓中國說唱文化正式接軌國際。

▲環球音樂於成都啟動Def Jam中國，並邀請鄧典果DDG（左二起）、謝帝、王以太（右一）擔任特邀召集人。（圖／環球提供）

創立於1984年的Def Jam長年引領全球嘻哈與都市音樂風潮，持續支持源自社群、語言與生活經驗的真實創作。Def Jam中國將延續這項核心精神，打造專屬平台，協助本土藝術家以在地視角說自己的故事，並連結全球舞台。

隨著廠牌啟動，Def Jam中國任命謝帝、王以太與鄧典果DDG為「特邀召集人」，期望透過三人深厚的在地影響力，發掘與扶植新世代說唱聲音，共同形塑屬於成都、也屬於中國的說唱音樂生態。

▲環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅、環球音樂集團市場發展執行副總裁亞當·格蘭奈特。（圖／環球提供）

Def Jam中國於成都東郊記憶正式亮相，現場同步展出品牌四十週年歷史特展，集結眾多說唱音樂人與文化創意工作者。環球音樂表示，未來將從製作、發行到國際發展全面支持創作者，助力華語說唱走向世界。