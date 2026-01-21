38歲名模林又立秀「渾圓孕肚」2月要生了　林可彤移居美國為她返台

記者黃庠棻／台北報導

38歲的模特兒林又立和大她12歲的男友S先生遠距離穩定交往3年多，去年10月低調證實小倆口已經結婚，更傳出懷孕、即將迎來新生命的好消息。而她即將在2月「卸貨」，又宣佈另一個喜訊，原來她與好友林可彤共創品牌明星商品又推出第二代。

▲林又立去年宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram）

林又立和好友林可彤共創的品牌「HYPHY」，明星商品「私密平衡噴霧」上市1年半熱賣5萬瓶、捐出60萬公益善款後，近期推出第二代加強版，以及新產品超Q彈的「私密平衡潔淨慕斯」，林可彤說「洗的同時，就像在幫私密處做保養，洗完真的會有一種『幫妹妹敷過面膜』的感覺；再噴上噴霧，我現在穿脫內褲都覺得自己是少女嗎？這是仙女的味道！」

▲林又立、林可彤。（圖／HYPHY提供）

而林又立則說，自己除了在懷孕期間研發新產品，也成為辦公室唯一一位孕期白老鼠，包括私密平衡噴霧和潔淨慕斯，每一批打樣她都二話不說抹在身上「我們不只測試在『妹妹』上，為了能更敏銳體驗產品，也直接在臉上和眼睛上測試，看是不是真的能達到溫和不刺激的效果。因此她自信表示「我怕早產，特別注重陰部環境管理，至今連暗沉都沒有發生，真的好想給大家看看before /after，但是怕辣到你們要去洗眼睛！」

▲林又立孕肚曝光。（圖／HYPHY提供）

回顧整個孕程，林又立坦言懷孕初期因為工作壓力和荷爾蒙改變，睡眠不盡理想，但時至今日，她很驕傲原本孕期最容易發炎的「妹妹」非常健康；人在美國的林可彤計劃三月返台工作探望林又立跟她的孩子，林可彤笑說「對於又立未來的育兒人生，我真的怕說實話她會要封鎖我，雖然看著自己的寶寶會一直發自內心的微笑，但看到沒辦法好好睡覺的自己就會想多花點錢在自己身上了！」

▲林又立孕肚曝光。（圖／HYPHY提供）

事實上，林可彤去年舉家搬到美國，她努力擴圈認識不少台灣、美國媽媽「大家話題都聊很開，像是性生活減少、乾澀不適，聽了都覺得自己要好好備戰更年期。」因此她特別推薦自己品牌的產品，直言私密處的保濕真的太重要了，我們希望讓女生邊幫『妹妹』清潔、邊敷泡泡保養。」

▲林又立、林可彤。（圖／HYPHY提供）