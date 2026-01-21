ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
霍諾德爬台北101！賈永婕吐心聲
大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

▲貝克漢一家合照。（圖／翻攝自貝克漢IG）

▲貝克漢一家合照，長子布魯克林（右2）發聲明抨擊父母。（圖／翻攝自貝克漢IG）

記者曾羿翔／綜合報導

前英格蘭足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）長年與長子布魯克林（Brooklyn Beckham）關係緊張。繼律師函宣布切割後，布魯克林再以六頁聲明重砲抨擊雙親，引發外界高度關注。針對這起事件，貝克漢首度公開發聲。

綜合外媒報導，50歲的貝克漢現身美國CNBC財經節目《Squawk Box》直播，面對主持人提問是否針對布魯克林的言論有所回應，貝克漢指出，社群平台的正反兩面對當代孩子尤其具有影響力，可能帶來壓力甚至危險，「但我一直嘗試透過我的平台為聯合國兒童基金會發聲，這是一個能讓世界看見兒童處境的強大工具。」

貝克漢還說，自己始終以同樣方式教導四名子女，包括26歲的布魯克林、23歲的羅密歐、20歲的克魯茲及14歲的哈珀，「孩子們會犯錯，而他們也應該被允許犯錯，這正是他們學習的過程，有時你得讓他們經歷錯誤，才能真正成長。」

儘管貝克漢全程未直接點名布魯克林，語氣溫和克制，但外界普遍認為，他的發言已暗示對兒子行為的提醒與回應。

▲貝克漢大兒子布魯克林和美國富二代女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

▲貝克漢大兒子布魯克林和美國富二代女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，就頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）
追溯整起事件，布魯克林在最新聲明中直指，父母長期為維護外界形象，不斷向媒體說謊，甚至試圖破壞他與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）的關係。他控訴父母干涉婚禮安排，妮寇更曾被排除在貝克漢生日宴之外。他還表示，外界所謂「被妻子掌控」的說法不實，反倒是在家中長期承受父母的掌控與壓力，直到搬出自立後，自己才首次擁有內心的平靜，重新找回生活的喜悅與自由。

▼貝克漢稍早前在瑞士達沃斯廣播電台錄製Podcast節目時所拍攝之照片。（圖／路透）

▲貝克漢在瑞士達沃斯廣播電台錄製Podcast節目時所拍攝之照片。（圖／路透）

