長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！賓客超尷尬　兒怒：被羞辱

記者田暐瑋／綜合報導

貝克漢夫妻和長子布魯克林之間的恩怨越演越烈，其中布魯克林指控在婚禮時，媽媽搶走新娘鋒頭，上場跳了開場第一支舞，且動作讓他感到「被羞辱」，引發外界好奇，對此，有消息人士爆料，當時的舞蹈極盡親密，讓新娘當場委屈落淚。

布魯克林在公開聲明中提到，「我媽媽一直在等著和我跳舞……她在所有人面前以非常不恰當的方式和我跳舞。我從未感覺如此不舒服或羞辱。」據《TMZ》報導，布魯克林不打算公開婚禮影片，因為當時媽媽維多利亞上場跳的舞讓他相當不自在，貼身互動被形容像是「磨蹭」，更適合情侶之間的氣氛，並不適合母子之間的互動，這支舞持續了整整一首歌的時間，令在場的賓客不知所措。

▲布魯克林控訴媽媽在自己婚禮上搶第一支舞。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自Instagram）



消息人士表示，布魯克林感到非常尷尬，堅決不希望這段片段公開。也由於婚禮的第一支舞對新人來說非常重要，卻被婆婆硬生生破壞，讓妮可拉佩茲（Nicola Peltz）難過地當場大哭，當天因為婚禮不允許攜帶手機，所有參加或參與工作的相關人員都簽署了保密協議，全場只有維多利亞允許保留手機。

攝影公司直接將影片上傳到一台只有布魯克林夫妻可以進入查看的電腦，並根據合約要求刪除所有副本，簽署保密協議，如果影片外流，消息人士稱可以立即確定是攝影公司洩密。

