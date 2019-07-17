陳艾琳6個月大肚被拍！　吐「孕期變化」：這種痛苦有誰懂

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前約6個月大，她16日在社群網站上傳全身照，「曬得黑的發亮！」肚皮雖然明顯隆起，但四肢仍相當纖細，羨煞一票女網友。

▲陳艾琳挺大肚現身。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



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照片中，可以看到陳艾琳隨興紮起長髮，秀出搭配的金色大耳環，單穿一件純白短洋裝，微露蜜大腿，在健康膚色的襯托下，整個人看起來非常陽光有朝氣，挺著6個月大肚入鏡，不但手臂纖細，似乎還略有腰身，從背後看應該很難發現是準媽媽。

▲▼陳艾琳懷孕6個月四肢還是很細。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



孕期進入臨盆倒數，有網友很驚訝她的臉完全沒長肉，對此，陳艾琳笑說真的不想一路發胖下去，「而且我還是一直吐，應該不好胖。」談起孕吐，她透露已經持續2天「有那種吐不乾淨、哽在喉嚨的感覺，這種痛苦有誰也懂嗎？」一句話道盡孕婦的辛苦。

▲陳艾琳孕吐狀況遲遲沒有改善。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



陳艾琳日前曾透露懷孕以來一直孕吐，但神奇的是，她似乎已經逐漸掌握到會吐的原因，「吃到她不喜歡的東西就會吐…總之就是一位挑食的女兒。」舉例來說，女兒好像真的不愛吃肉，但血紅素偏低、缺鐵的她還是要吃肉，怎料一吃絞肉水餃跟雞塊就吐得很慘！