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蔡依林美臀形狀全現！　NG裙「卻穿出超強氣場」網友一看都跪了

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林（Jolin）最近暫時放下繁忙工作，和一群好姊妹出國散心，繼日前分享朝聖網美牆、欣賞夕陽美景的照片，她15日上傳和好友的合照，超容易NG的裙子穿在她身上，氣場反而出乎意料地強大，讓不少網友佩服地說：「身材真的太好！」

▲▼蔡依林NG裙「卻穿出超強氣場」。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林最近和好朋友出國散心，一件針織裙意外引起討論。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

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照片中，可以看到蔡依林隨興紮起頭髮、戴上棒球帽和墨鏡，遮住半張臉也不減明星風采，身穿短版牛仔外套內搭白T，和閨蜜站在一面花磚牆前拍照，雙手一舉剛好遮住好友的臉，「有幸成為女子團體之一的話～#擋住團員美貌擔當。」

▲▼蔡依林NG裙「卻穿出超強氣場」。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林把針織裙駕馭得超好！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

格外引起討論的是，蔡依林下半身搭配桃紅色的針織裙，白T紮進裙內盡展曲線，貼身剪裁不但沒有尷尬的馬鞍肉，反而彰顯她細腰翹臀的優點，鏡頭一拉遠，完美的葫蘆身型羨煞一票女網友。

▲▼蔡依林NG裙「卻穿出超強氣場」。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林沒有惱人的馬鞍肉。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林NG裙「卻穿出超強氣場」。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

事實上，針織裙特別容易突顯臀部和雙腿的線條，相較之下，身材穠纖合度的女孩較能駕馭，如果沒有蔡依林的好身材，可以考慮搭配寬鬆上衣，只紮進正面衣襬，既能蓋住惱人贅肉，也能滿足想穿針織裙的心情。

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