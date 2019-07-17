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正宮攤牌！袁艾菲替郭雪芙挨巴掌　3mins「含淚剖析感情觀」PTT看哭：真閨蜜

記者潘慧中／綜合報導

劉以豪和郭雪芙主演的《我們不能是朋友》正在熱播中，儘管他目前在劇中已經單方面和10年女友提分手，可是對方不但仍以「正宮」自居，甚至直接衝到郭的公司大鬧，在這場戲中，袁艾菲飾演的閨蜜一角格外引發討論，台詞打動不少PTT網友的心：「這才是好姊妹！」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲正宮「高子媛」衝到周惟惟的公司理論。（圖／翻攝自愛奇藝）

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正宮「高子媛」發現男友「褚克桓」疑似和「周惟惟」的偷情證據照後，氣得衝到惟惟的公司理論，惟惟的閨蜜「韓可菲」立刻上前替好姊妹說話、甚至挨了一巴掌，到廁所冰敷時，她勸閨蜜的一段話更讓網友有感地說：「這朋友好暖啊。」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲韓可菲逼周惟惟正視內心真正的想法。（圖／翻攝自愛奇藝）

韓可菲開口第一句話就問：「要搶還是要讓？」她認為既然褚克桓已經提分手、周惟惟也還沒結婚，男未婚女未嫁都還有考慮空間，「高子媛都來攤牌了，妳還認慫？」聽到惟惟辯解真的沒愛上克桓時，她拉著好姊妹發誓「從來沒有愛過褚克桓」，逼閨蜜正視內心真正的想法。

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼韓可菲臉上還有明顯的巴掌印。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

看到周惟惟默默流下眼淚，韓可菲也泛淚了：「妳今天真的要好好想清楚，一，妳這樣子真的會比較好過，二，妳可以讓那個女的徹底死心，今天我可以幫妳擋這一巴掌，明天後天第2個巴掌第3個巴掌，誰來幫妳擋？」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼韓可菲要好姊妹忠於自己的感覺。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

希望周惟惟能好好思考是否還要跟交往3年的男友走下去，韓可菲真心奉勸好姊妹：「妳要選321還是褚克桓，妳真的要好好做決定，我知道這很難，但是妳要記住妳要忠於妳自己的感覺，不管妳做什麼決定，我都會永遠陪著妳。」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT網友反應。（圖／翻攝自PTT）

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袁艾菲, 郭雪芙, 我們不能是朋友

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