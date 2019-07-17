PO颱風文「被歪樓狂盯牛仔褲」！　隋棠「腿根整圈開洞」網看傻：凡人穿不出門

記者潘慧中／綜合報導

輕度颱風丹娜絲來襲，氣象局17日上午11點半發布陸上警報，台北市政府消防局呼籲民眾務必做好防颱措施，不少藝人也發文提醒粉絲注意安全，當中隋棠的「小心颱風」貼文格外引發討論，網友焦點幾乎全落在她的牛仔褲。

▲隋棠看不出來已經是3個孩子的媽。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



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照片中，可以看到隋棠放下及胸長髮，戴上墨鏡露出燦爛笑容，身穿格紋中空背心，秀出纖細腰身，下半身搭配的牛仔褲極具設計巧思，不但腿根整圈開洞，膝蓋以下甚至以直線的方式開衩，若隱若現出纖細小腿。

▲▼隋棠的牛仔褲破得很有創意。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



經過特殊設計的牛仔破褲，果然引來大批網友討論，有的人讚嘆隋棠：「這個一般凡人根本無法駕馭穿出門啊」、「這套只有妳hold得住」、「我的大腿肉會飛出來」，也有人誇讚她身材實在維持得太好，「根本不像3寶媽」、「不合邏輯的身材！」

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



事實上，隋棠為了維持身材，連情人節都跟老公Tony一起在健身房度過，「一周一定會擠出3天，每次1.5小時，而且持之以恆從來沒有鬆懈。」運動時，她習慣先拉筋熱身40分鐘，跑步或踩腳踏車在這段時間完成，剩下的50分鐘留給重訓，這種運動順序有助於提升燃脂效果。

▲隋棠始終維持運動的好習慣。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）