瑤瑤脫衣…沙灘解放比基尼！　「單手遮不住E級豪球」網暈：好白

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（郭書瑤）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴，她15日在社群網站PO出和妹妹一起去沙灘玩耍的美照，只見她放鬆心情脫了外搭罩衫，大方露出比基尼，讓不少網友激動直呼：「跪求正面照！」

▲▼瑤瑤和妹妹感情很好，常一起出遊。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



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畫面中，可以看到瑤瑤紮起高馬尾、頂著及眉瀏海的逆齡髮型入鏡，半脫下白罩衫，秀出內搭的繞頸泳衣，雪白美背幾乎全露，纖細手臂遮不住豪乳，渾圓胸型格外引人遐想。

▲▼瑤瑤解放比基尼的辣照是出自妹妹之手。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）







至於這張辣照的掌鏡人，瑤瑤透露是出自妹妹之手，看到董仔稱讚她好瘦，她謙虛笑說：「妹妹會拍啦！」發現朋友悄悄留言讚美她太漂亮，她還搞笑自嘲：「本人跟照片差很多啦！」

▲瑤瑤身材比例超好。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



此外，有不少網友看到瑤瑤的肩頸線條變得特別有骨感時，意外驚覺她似乎瘦了不少，事實上，她為了維持身材付出不少心力，「其實體重不是重點，現在想要看起來有線條。」有了這個念頭後，搭捷運或公車時，如果時間允許的話，她會提前2到3站下車，或是帶愛犬去很遠的地方散步，大約會走1小時左右，假如能 藉由這些空檔運動，久而久之自然會出現效果。

▲瑤瑤把運動融入日常生活中，自然而然就能看到瘦身成果。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）