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蕾菈一刀剪掉23年長髮！　High過頭…手一抬「鉛筆腿全露」網暴動：是真理褲

記者潘慧中／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，向來以及腰長髮入鏡的她15日透露，已經悄悄剪掉留了23年的長髮，「剪短絲毫不是一件心痛的事，礙於工作需要，我還是得把長髮接回去。」

▲▼蕾菈一刀剪掉23年長髮！（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈過去多半以長髮入鏡。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

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▲▼蕾菈一刀剪掉23年長髮！（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

照片中，可以看到蕾菈一口氣剪到及肩長度，格外襯托她的V字瓜子臉，眨眼露出甜美笑容，整體看起來輕盈了不少，她似乎也很滿意新髮型，自拍檢視剪完的成果忍不住直呼：「好爽！」

▲▼蕾菈一刀剪掉23年長髮！（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈一刀剪掉23年長髮！（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈一刀剪掉23年長髮！（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈短髮也超好看！（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

鏡頭一拉遠，只見蕾菈身穿果綠色長版上衣，正當她雀躍地邊跳邊說：「我好像年輕了好幾歲」的時候，雙手一抬露出內搭的激短真理褲，修長鉛筆腿全被看光，絲毫沒有贅肉，看不出來已經是1個孩子的媽了。

▲▼蕾菈一刀剪掉23年長髮！（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈露出內搭的真理褲。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈一刀剪掉23年長髮！（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

事實上，蕾菈曾自揭黑歷史，一度胖到人生巔峰67公斤，最後下定決心減肥，改掉愛吃宵夜、甜食和炸物的飲食習慣，並憑藉著戒澱粉、多吃菜肉蛋、每天至少喝2000c.c.的水等方法，1年內甩掉10公斤贅肉且不再復胖。

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蕾菈, 鄧紫棋, 反骨男孩

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