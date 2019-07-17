記者潘慧中／綜合報導

《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元開播後備受歡迎，但藝人們的一舉一動也因此被放大檢視。12日播出的節目中，由於愷樂直接招認身份，讓身為同伴的SpeXial明杰當場走心撕掉筆記：「沒什麼好說的了！」氣氛變得異常尷尬。

▲▼明杰似乎玩到走心。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



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在這一集中，風田拿到「預言家」的角色，驗出愷樂是一匹狼，女方傻眼之餘也直接招認自己的確是狼。沒想到，愷樂此舉讓身為狼同伴的明杰瞬間走心，他不但氣得撕掉筆記，一邊搖頭一邊大吼說：「我本來要跟他對跳預言家！我要悍跳預言家！我要跟他對跳！」

▲全場尷尬傻眼。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



此時，愷樂傻問：「為什麼不跳？」似乎還搞不清楚狀況，明杰在一旁持續崩潰喊：「我的天啊！我這樣怎麼對跳啊？」女方還說：「可以啊，還是可以跳啊！」只見他搖搖頭說：「跳不了了，我的劇本全被打亂了！」

▲▼原本不清楚狀況的愷樂得知狀況後超自責。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



明杰不敢置信地說：「我沒有想到妳竟然招了妳是狼這件事情，我有信心可以跳贏他！」愷樂似乎這才意識過來發生了什麼事，驚訝地摀住嘴巴，一句話都不敢說，羅志祥（小豬）則連忙出面圓場：「好那我們先把9號票出去吧。」成功化解尷尬氣氛，讓遊戲得以繼續進行。

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



▲約從18：49分開始。（影／取自YouTube／八大電視娛樂百分百）