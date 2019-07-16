ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

理科太太訪問「脫口玩笑話」全場尷尬！　劉德華神反應…網讚：超有風度

記者潘慧中／綜合報導

Youtuber理科太太（陳映彤）常用深入淺出的方式分析科普知識，加上經典面癱表情，火速在網路上竄紅，不但只花8個月就突破百萬訂閱人數，更訪問過蔡依林、蕭敬騰等一票大咖，她15日甚至邀請到天王級男神，讓不少網友佩服地說：「瞬間打敗所有Youtuber請過的最大咖！」

▲▼理科太太訪問「脫口玩笑話」超尷尬！（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

▲理科太太訪問劉德華。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

請繼續往下閱讀...

理科太太這次的訪問嘉賓正是劉德華，兩人第一次見面，男神一開口就嘴甜說：「我特別喜歡剛剛變成媽媽的女人，很性感很美很漂亮！」讓她樂得嘴角藏不住笑意，完全不見以往的面癱表情。

▲▼理科太太訪問「脫口玩笑話」超尷尬！（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

▲劉德華嘴甜稱讚理科太太。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

聽到「真正的夢幻老公」劉德華的誇讚，理科太太接著開玩笑說：「大家知道為什麼德華可以屹立不搖了吧？他都看到這麼多的真相」，華仔聽了忍不住乾笑了兩聲，她事後坦言：「是的我知道我尷尬」，但這個神收尾也很有她的個人風格，「華仔的風度讓我想擦淚。」

▲▼理科太太訪問「脫口玩笑話」超尷尬！（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

▲▼劉德華聽到理科太太的玩笑話，愣了一秒後又笑了兩聲。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

▲▼理科太太訪問「脫口玩笑話」超尷尬！（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

再度解鎖大咖來賓，許多網友都羨慕地說：「根本男神收割機」、「太太實在是太強了！」還有粉絲直呼太扯：「竟然能逼他說出這段話」，理科太太則笑回：「雖然大家萍水相逢，但華仔說什麼我都信！」

▲▼理科太太訪問「脫口玩笑話」超尷尬！（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

▲網友笑說理科太太能讓劉德華乾笑兩聲，已經不枉此生了。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

理科太太IG全文：

劉德華之所以是天王又能紅一輩子，就是因為他特別會看到真相

前幾天去看了掃毒2，看他從年輕的混混演到之後掃毒的大商人。我問他演年輕的時候需要特效嗎？他說年輕時就現在這樣直接演，後面反而是刻意老妝。真的太令人羨慕了吧！

#天王就是天王
#一秒讓人愛上
#劉德華
#真正的夢幻老公
#是的我知道我尷尬

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

推薦閱讀

40億「超狂大禮」孝敬準婆婆！　吳佩慈「拼3胎沒名分」放大絕真相曝光

40億「超狂大禮」孝敬準婆婆！　吳佩慈「拼3胎沒名分」放大絕真相曝光

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

瑤瑤脫衣…沙灘解放比基尼！　「單手遮不住E級豪球」網暈：好白

瑤瑤脫衣…沙灘解放比基尼！　「單手遮不住E級豪球」網暈：好白

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

楊丞琳求婚前「超甜私照」曝光！　小S亂入「反正妳只屬於他」網笑：人妻心聲

楊丞琳求婚前「超甜私照」曝光！　小S亂入「反正妳只屬於他」網笑：人妻心聲

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

資深演員失蹤2周尋獲已斷氣！陳屍地點詭異　愛犬死在車上

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

黃曉明帶小海綿商場打電動！　1家3口缺Angelababy…網目擊「紅衣女陪伴」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

理科太太, 劉德華

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 超犯規！主播劉宜函「半透明」婚紗　網：這衣服合理嗎
  2. 理科太太訪問「脫口玩笑話」全場尷尬！　劉德華神反應…網讚：超有風度
  3. 《貓王》男主角出爐！「試鏡全妝比誰像」導演認證：動作、聲音都一樣
  4. 三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則
  5. 廢棄工寮撿17歲女孩照片！　半夜壓床神交：等了你2、30年…他憔悴曝恐怖下場
  6. 瘋電影／爸媽死了，我卻不想哭　厭世中二病直接變喪屍
  7. 瑤瑤脫衣…沙灘解放比基尼！　「單手遮不住E級豪球」網暈：好白
  8. 爆接下「金鋼狼」加入漫威宇宙！　《金牌特務》男星親揭真相
  9. 隋棠2歲女兒暴走熱舞萌翻！　一看旁邊「Max超冷靜伴奏」…網笑歪
  10. 元元韓國拍證件照…超Q空氣瀏海成亮點！　網笑虧「移到旁邊就變花輪了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366