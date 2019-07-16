理科太太訪問「脫口玩笑話」全場尷尬！　劉德華神反應…網讚：超有風度

記者潘慧中／綜合報導

Youtuber理科太太（陳映彤）常用深入淺出的方式分析科普知識，加上經典面癱表情，火速在網路上竄紅，不但只花8個月就突破百萬訂閱人數，更訪問過蔡依林、蕭敬騰等一票大咖，她15日甚至邀請到天王級男神，讓不少網友佩服地說：「瞬間打敗所有Youtuber請過的最大咖！」

▲理科太太訪問劉德華。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）



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理科太太這次的訪問嘉賓正是劉德華，兩人第一次見面，男神一開口就嘴甜說：「我特別喜歡剛剛變成媽媽的女人，很性感很美很漂亮！」讓她樂得嘴角藏不住笑意，完全不見以往的面癱表情。

▲劉德華嘴甜稱讚理科太太。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）



聽到「真正的夢幻老公」劉德華的誇讚，理科太太接著開玩笑說：「大家知道為什麼德華可以屹立不搖了吧？他都看到這麼多的真相」，華仔聽了忍不住乾笑了兩聲，她事後坦言：「是的我知道我尷尬」，但這個神收尾也很有她的個人風格，「華仔的風度讓我想擦淚。」

▲▼劉德華聽到理科太太的玩笑話，愣了一秒後又笑了兩聲。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）



再度解鎖大咖來賓，許多網友都羨慕地說：「根本男神收割機」、「太太實在是太強了！」還有粉絲直呼太扯：「竟然能逼他說出這段話」，理科太太則笑回：「雖然大家萍水相逢，但華仔說什麼我都信！」

▲網友笑說理科太太能讓劉德華乾笑兩聲，已經不枉此生了。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

理科太太IG全文：

劉德華之所以是天王又能紅一輩子，就是因為他特別會看到真相

前幾天去看了掃毒2，看他從年輕的混混演到之後掃毒的大商人。我問他演年輕的時候需要特效嗎？他說年輕時就現在這樣直接演，後面反而是刻意老妝。真的太令人羨慕了吧！

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