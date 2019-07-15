40億「超狂大禮」孝敬準婆婆！　吳佩慈「拼3胎沒名分」放大絕真相曝光

記者潘慧中／綜合報導

吳佩慈和大陸百億富商男友紀曉波交往後，陸續生下兩子一女，儘管至今仍未有名分，仍對男方家長相當上心，2年多前曾被曝準備了約9億人民幣（約40億新台幣）的大禮，送給準婆婆投資的酒店，如今禮物真相照曝光，讓不少網友大開眼界！

▲▼吳佩慈曾曝光準婆婆（下圖右）的照片。（圖／翻攝自Instagram／pace_wu）



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吳佩慈2017年初曾透露準婆婆在塞班島投資了一間七星級酒店，她因此特地請歐洲的珠寶工匠打造2條水晶巨龍，每條龍的長度都超過自由女神像，重達20噸，表面鱗片是用250萬顆施華洛世奇水晶打造而成，華麗程度驚呆一票網友。

▲▼吳佩慈打造水晶巨龍送給準婆婆。（圖／翻攝自微博／小葒帽s、搜狐娛樂）



吳佩慈如今淡出演藝圈，以女主人之姿專心為紀曉波打點事業、照顧孩子，而她的付出也並非沒有回報，她近年累積的身家據傳高達200多億，堪稱姐妹淘間的小富婆。

▲▼吳佩慈至今仍沒有名分。（圖／翻攝自Instagram／pace_wu）



事實上，紀曉波在塞班島經營一間七星級飯店，吳佩慈常前往視察，女主人的派頭十足，網友卻把重點放在豪華建築上，該飯店以皇宮為設計原型，斥資31億美元（約947億元新台幣）打造出極盡奢華的真實皇宮，據悉，他打算陸續在當地興建10多家五星級飯店，要成為該地的觀光飯店霸主。