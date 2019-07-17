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曾之喬電梯自拍…被揪「背後有詭異亮點」！　她解答真相網全笑翻

記者潘慧中／綜合報導

曾之喬（喬喬）儘管工作忙碌，仍不忘和粉絲分享生活點滴，常在電梯自拍的她，15日按照慣例分享「自拍神梯」的美照，網友卻歪樓狂盯她的斜後方「亮點」，她發現後也留言回應了。

▲▼曾之喬電梯自拍被揪「詭異亮點」！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬上傳電梯自拍照。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

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照片中，可以看到曾之喬放下及腰長髮，身穿粉嫩色系的背心，相當映襯她的雪白肌膚，也剛好呼應她的粉紅小包，蕾絲滾邊、胸前開深V的剪裁格外引人遐想，隨興搭配高腰牛仔褲，高「衣」Q獲得不少好評。

▲▼曾之喬電梯自拍被揪「詭異亮點」！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬被發現沒按電梯。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬電梯自拍被揪「詭異亮點」！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

賴琳恩看了忍不住稱讚：「妳們家管理員應該每天都很期待從監視器看妳XD」，還有網友好奇管理員是否真會看到她在電梯裡自拍，曾之喬則坦然地說：「看到就看到呀！進電梯拍照又沒犯法。」

▲▼曾之喬電梯自拍被揪「詭異亮點」！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬解釋沒按電梯的真正原因。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬電梯自拍被揪「詭異亮點」！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

有趣的是，有網友放大照片後告訴她「沒按電梯喔」，因為電梯樓層按鈕明顯沒有亮，對此，曾之喬坦言：「只是進電梯拍個照就不按了呀！」逗樂一票粉絲，她接著自豪地說：「用心用感情在經營ig耶！不是兒戲耶！」真性情讓人捧腹大笑。

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