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周渝民神隱演藝圈　情侶裝私照曝光「同框吳建豪」現蹤…粉絲全哭了！

記者潘慧中／綜合報導

周渝民（仔仔）婚後除了偶爾接拍雜誌照，大多數時間都花在家庭生活，專心陪伴妻子喻虹淵和女兒，由於他鮮少分享近照和日常點滴，被形容如同「神隱」演藝圈，15日卻意外被曝光和昔日F4成員的合照，讓不少粉絲看了感動淚崩！

▲▼周渝民（圖／翻攝自微博／周渝民）

▲▼周渝民已經很久沒更新社群網站了。（圖／翻攝自微博／周渝民）

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▲▼周渝民（圖／翻攝自微博／周渝民）

吳建豪15日在Instagram曬出正臉照笑說：「#情侶裝 #guess who」，仔細看才發現他合照的對象是周渝民，只見他戴上棒球帽、墨鏡和口罩，幾乎遮住全臉，單穿淺色上衣負責掌鏡。

▲▼周渝民（圖／翻攝自Instagram／vannesswu）

▲▼周渝民難得同框吳建豪。（圖／翻攝自Instagram／vannesswu）

▲▼周渝民（圖／翻攝自Instagram／vannesswu）

身旁的周渝民似乎來不及整理頭髮，但絲毫不影響本身的明星風采，戴上口罩、皺著眉頭彎腰入鏡，濃眉大眼仍電暈一票女粉絲，而「花澤類」和「美作」相隔多年的合照，則是瞬間勾起不少網友的青春回憶，還有人大膽猜測：「仔仔該不會是去《這！就是街舞2》幫跳吧？！」

▲▼周渝民（圖／翻攝自Instagram／vannesswu）

▲粉絲看到「花澤類」和「美作」合體超激動！（圖／翻攝自Instagram／vannesswu）

事實上，周渝民婚後變得越來越低調，當年只公開了婚戒合照，無論是婚紗或婚禮細節都未公開，直到結婚3周年時，喻虹淵才在社群網站PO出婚紗照，「屬於我們簡單的可愛和搞笑，希望一直在。莫忘初心。」他一臉寵溺地看著妻子，即使沒有太多的肢體動作，仍可以感受夫妻倆充滿「電流」的愛意。

▲周渝民婚後轉趨低調。（圖／翻攝自Facebook／喻虹淵）

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