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阿公「下面塞滿20顆龍珠」！　養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」超勇猛

記者田暐瑋／綜合報導

醫院常有許多怪人怪事！一名護士巡房時發現，有位阿公病患常常都是小20、30歲的女生來探視，覺得事有蹊蹺，八卦因而在醫院傳開，一直到醫師替阿公要插入導尿管時，才發現阿公下面加工了「20顆龍珠」，整個器官腫得像是怪物，且這個驚人長處還精力旺盛，竟然還「神龍抬頭」，讓醫師超級尷尬。

腎臟科醫師洪永祥在《媽媽好神》透露，自己還是菜鳥醫師時，曾照顧過一位阿公病患，有護士多次目睹常有小20、30歲的年輕女生來探視，一開始以為阿公是大地主，才會有這麼多紅粉知己，感到相當羨慕。某次他和主治醫師要替阿公插導尿管，意外發現驚人秘密。

▲洪永祥分享阿公入珠。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲洪永祥分享阿公入珠。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

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一掀開衣物，洪永祥驚見阿公下體佈滿了一顆一顆大大小小的凸起物，瞬間恍然大悟是「入珠」，但一般人入珠最多2至3顆，阿公卻至少入了20顆，導致器官腫脹得像怪物，他故作鎮定先塗上潤滑劑準備放入尿管，但因為太滑，加上攝護腺肥大不好放入，試了好幾次都手滑拿不住。

沒想到就在醫師奮力試著要插入導尿管時，阿公突然「神龍抬頭」，把在場醫護人員嚇了一跳，氣氛瞬間尷尬，他只好假裝冷靜把「神龍」放回原位，跟阿公說半小時後再做一次，就和護士趕緊離開病房。

▲洪永祥分享阿公入珠。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲洪永祥分享阿公入珠。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

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