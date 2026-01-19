A-Lin登大巨蛋金曲連飆！　球后戴資穎也來了「後台互動」曝光

▲ 夏川里美用台語和全場打招呼。（圖／喬山健康科技提供）



記者翁子涵／台北報導

健康科技公司迎來50週年，昨（18日）於臺北大巨蛋舉辦慈善演唱會，締造紀錄，由即將大婚的陳漢典和Lulu黃路梓茵攜手主持，日本療癒歌姬夏川里美領銜開唱揭開序幕，集結告五人、玖壹壹、盧廣仲、周興哲和A-Lin開唱，最後由「情歌王子」張信哲（Jeff）壓軸登場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ A-Lin、張信哲等人接力飆歌。（圖／喬山健康科技提供）



夏川里美以字正腔圓的中文和台語跟大家打招呼，讓全場讚嘆不已，主持人Lulu一見她就讚她：「卡哇伊！」又讚嘆她中文很好。」夏川則表示自己來台灣很多次了，所以也有特別在進修中文，還加碼一句台語「呷飽沒」，又自問自答說：「還沒有！」讓全場笑翻，主持人對她頻呼：「愛してる」，夏川還用中文流利回：「我也愛你們！」

A-Lin則演唱〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉震撼開場，緊接〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉，二度站上大巨蛋舞台的她相當開心、興奮，「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」又感性說：「感恩粉絲20年的支持，希望不管在哪一站，大家都可以一如既往細細品味A-Lin的每個作品。」昨羽球世界冠軍戴資穎也親臨現場觀賞，並與A-Lin會後合照，學生時期也是羽球校隊的A-Lin看到小戴直呼：「很感動」，讚她是世界之光。



壓軸則由「情歌王子」張信哲演唱〈信仰〉、〈過火〉及〈愛如潮水〉，主持人漢典和Lulu直呼太好聽，當場帶領大家喊起安可，面對「愛如潮水」般四面八方湧來35000人的安可聲，貼心的哲哥當下說：「不要為難大家啦，可以可以！」整座大巨蛋歡聲雷動，他又大方說：「我們有準備很多歌！」在充滿愛與溫暖的美好氣氛下，張信哲演唱〈難以抗拒你容顏〉，為演出劃下句點。

