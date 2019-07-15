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閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

記者田暐瑋／綜合報導

閨蜜消失30年卻成了一具屍體！一戶人家搬到新家後發現地下室放了一個158公斤的生鏽黑色鐵桶，因為不影響搬家動線，屋主沒有多去在意，就這樣放了9年，某天在好奇心驅使下，決定請人撬開，沒想到一開竟驚見一具懷孕女屍，循著留下的線索找到女屍的閨蜜，才確認是消失30年的姊妹淘。

《新聞挖挖哇》在節目中談及一起鐵桶藏屍案，紐約一戶人家1990年搬到新家後，在地下室角落發現一個鐵桶，重達158公斤，一家人最初沒有在意，過了9年，屋主越來越好奇裡面裝了什麼，就請人挖開鐵桶，一打開驚見裡面被塞入一具懷孕9個月的女屍，空隙則用塑膠顆粒填滿，還找出一本破爛的通訊錄和2枚戒指。

▲鐵桶藏屍案。（圖／翻攝自推特／Really Channel）

▲鐵桶藏屍案。（圖／翻攝自推特／Really Channel）

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由於該住處已經換了3任屋主，卻直到現任才發現鐵桶女屍，過去屋主則表示，因為鐵桶重到難以搬運，索性就放著不管。法醫驗屍後，發現女屍死時僅20多歲，還是西班牙裔，死亡已經超過30年，死因是頭部遭到鈍器重擊。警方根據通訊錄中的聯絡人找到一名塑膠公司老闆艾金斯（Howard Elkins），但對方並未透露相關線索，警方只好先採集對方的DNA比對，果真比對出女屍肚中的胎兒就是艾金斯的親生骨肉。

有了重大進展後，警方重新再上門找艾金斯，沒想到卻得到艾金斯早已經舉槍自盡的噩耗。警方之後又在通訊錄裡找到另名女子凱特（Katy Andrade）的聯絡方式，凱特立刻就明白死者就是自己的閨蜜瑪蘿金（Reyna Marroquin），難過地哭了出來，透露瑪蘿金當年獨自到美國工作，和艾金斯陷入熱戀，直到艾金斯老婆找上門後，才恍然大悟自己成了小三。

▲鐵桶藏屍案。（圖／翻攝自推特／Really Channel）

▲瑪蘿金被情人艾金斯殺害。（圖／翻攝自推特／Really Channel）

瑪蘿金當時打給遠在西班牙的凱特求救，覺得自己會有生命危險，但當凱特趕到時，屋內卻找不到瑪蘿金的身影，只留下還有些溫熱的飯菜，最後凱特回到西班牙，但再也沒見過閨蜜，30年後才被告知閨蜜早就成了冰冷屍體，而警方也從種種線索推斷兇手就是艾金斯。

▲鐵桶藏屍案。（圖／翻攝自推特／Really Channel）

▲瑪蘿金好友凱特。（圖／翻攝自推特）

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新聞挖挖哇, 瑪蘿金, Reyna Marroquin

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