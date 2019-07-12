30歲男寶貝壞死「切開狂噴膿」！　下面炸滿密麻水球…才知酒趴狂歡惹禍

記者田暐瑋／綜合報導

一名30多歲、體重破百的男子長期在大陸上班，平常拼酒應酬，某次嚴重發燒回台灣看診，一躺上診療台，醫生檢查後驚見他的私密處變黑壞死，還有膿皰和小水泡長出來，斷層掃描後發現他的會陰部、陰囊裡面全是膿水，最後只能把陰囊切開，蛋蛋也都裸露在外，是一種足以致死的疾病。

直腸外科醫師孫文俊透露，這位男病患高燒不退，做了斷層掃描後發現他的會陰部到陰囊整片都是膿水，連帶大腿根部都被感染，肉眼看得到長滿一顆顆密密麻麻水泡，抽血後發現白血球指數飆破3萬，超過標準值3倍，是罹患「壞死性筋膜炎」，情況相當嚴重，必須立刻開刀處理。

▲醫師好辣。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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開刀時必須切開陰囊，把裡面的髒水全都引流出來，蛋蛋也都露在外面，積極治療後才撿回一命。後來醫生確診這位病患是長期在大陸拼事業，常常喝酒應酬，有糖尿病的問題，沒注意到身體已經亮紅燈，才會爆發這種足以致死的恐怖疾病。

這類疾病例子很多，一名40多歲男性蛋蛋遭蚊蟲叮咬，原先不以為意，直到發現患部範圍擴大自行買藥來擦，但紅腫痛範圍卻從陰囊一路擴散至腹股溝，睪丸漸腫幾乎「快跟棒球一樣大」，痛炸讓他無法行走。拖了2週後終於急診，但右側睪丸已腫成3倍大，完全碰不得，抽血一驗白血球爆表2萬多（正常為6000～8000/mm3 ）、糖化血色素為11（HbA1c），連醫師都看傻。

▲醫師好辣。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

醫師也提醒民眾若發現下體出現病灶，且自行服用抗生素效果不佳，當患部範圍不斷擴大請立即就醫，否則恐有生命危險。再加上患者若本身患有糖尿病，免疫力低下、對於痛覺敏銳度低，恐造成更大傷害，也呼籲大家平時也該注意自身是否有糖尿病相關症狀，別讓一個小傷口一拖成永久遺憾。