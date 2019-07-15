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正宮陪閨蜜看診…一翻看配偶欄秒炸！　她「哭訴一句話」爆出超婊真相

記者田暐瑋／綜合報導

閨蜜才是世上最恐怖的小三！一對夫妻常相偕到醫院看診，是旁人眼中的愛侶，某次正宮A女帶了久為失眠所苦的閨蜜B女來看診，當醫生看到B女資料後，突然脫口：「你老公也叫XXX啊？！」話一出，氣氛瞬間凝結，醫生馬上發現說錯話，沒想到B女開始哭著訴說失眠原因，一句話讓坐在一旁的A女當場冒汗臉綠。

精神科醫師陳炯鳴在《媽媽好神》上透露，這對夫妻是自己的熟客，某次太太A女帶了失眠的閨蜜B女來看診，一看到B女個人資料的配偶欄上寫的名字和A女老公一樣，立刻脫口：「你老公也叫XXX啊？！」沒想到坐在後方家屬等候區的A女及B女同時「啊？」叫出聲，氣氛瞬間凝結。

▲醫師看診抓包不倫戀。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲醫師看診抓包不倫戀。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

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醫生發覺自己好像說錯話，趕緊話鋒一轉：「沒有啦～我朋友的名字也叫這個名字！」驚險帶過這個尷尬狀況，A女神情也比較平緩一點，他接著開始詢問B女為何失眠，一開始對方都說沒什麼，他只好再旁敲側擊問是不是有什麼壓力或是不順，沒想到B女突然哭了出來說：「我老公怪怪的，我覺得他有女朋友！」此話一出，醫生當場尷尬，A女臉也瞬間綠掉。

醫生擔心整件事曝光，趕緊安撫B女並結束問診，事後查了一下B女和A女老公的資料，才發現兩人是同個住址，恍然原來B女才是正宮，也秒懂為何A女的表情如此不自在，後來這3人也沒有再回醫院複診，醫生也感嘆：「希望她們家庭還是能和樂。」

▲醫師看診抓包不倫戀。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲醫師看診抓包不倫戀。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

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