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孫安佐突大暴走甩媒體！狄鶯甜笑猛誇「可愛」：有天比成龍紅

記者林奕如／台北報導

狄鶯消失15個月復工，拍攝公益短片，找來兒子孫安佐合體，下午拍攝他開車來接狄鶯回家，以及兩人在公園甜蜜吃速食畫面，不到半小時結束，孫安佐事先表示不受訪，見媒體團團包圍不發一語，突然大暴走甩開媒體，狄鶯在後面笑噴：「他故意的耍寶，他好可愛。」

▲狄鶯、孫安佐母子同框做公益。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼狄鶯、孫安佐母子同框做公益。（圖／記者林敬旻攝）

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▲狄鶯與孫安佐拍攝公益短片。（圖／記者林敬旻攝）

狄鶯跟兒子孫安佐同框拍公益短片，愛子心切藏不住，看兒子行動矯健的甩開媒體，跟在後面笑噴，更解釋他的行為：「他被媒體大陣仗嚇過好幾次，所以也不知道該說什麼，只好用跑的，這是我們母子默契，因為我知道他會用跑的。」

▲狄鶯、孫安佐母子同框做公益。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼孫安佐事先聲明不受訪，突然大暴走甩開媒體。（圖／記者林敬旻攝）

▲狄鶯與孫安佐拍攝公益短片。（圖／記者林敬旻攝）

孫安佐30分鐘內就結束拍攝，他吃完漢堡快閃走人，狄鶯透露，爸爸孫鵬要他謹言慎行，所以他乾脆不講話，「我覺得兒子太可愛了。」拍攝劇情還有狄鶯撒嬌靠肩的動作，孫安佐似乎不太理會，她說：「因為他怕被人說他是媽寶，拜託拜託拜託大家，不要說兒子是媽寶，他很獨立，他很棒，也不用靠爸也不用靠媽，我對天發誓，是我是兒寶，我是兒子的寶。」

▲狄鶯、孫安佐母子同框做公益。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼狄鶯解釋兒子孫安佐不是媽寶。（圖／記者林敬旻攝）

▲狄鶯與孫安佐拍攝公益短片後接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

孫安佐當網紅外，也沒有設限轉往演藝圈，狄鶯自豪兒子：「他會害羞緊張，他覺得自己不是藝人，你給他時間，可能有一天比成龍還要紅，不要比成龍，比誰…。」記者說：「比孫鵬？」狄鶯笑：「那他一定要有，比爸爸還紅一定要，比他的偶像紅，偶像是他秘密，去問他。」

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狄鶯, 孫鵬, 孫安佐, An Tso Sun, 孫華, 狄玫

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