雷／一看李㼈就笑瘋了！搭兒子邱宇辰《一起幹大事》網狂推追劇

記者林奕如／台北報導

邱宇辰（毛弟）在《一起幹大事》飾演男主角林偉，號稱菜市場豬肉攤小王子，但風頭竟然被麵攤新來的小鮮肉衛子良（楊騰 飾）搶走，不甘心的他，決定找他一起單挑，但最後結局超展開。該劇首播一口氣播出2集，李㼈、苗可麗助陣演出，帶起喜劇節奏，讓不少網友反應一看就笑瘋了。

▲李㼈、苗可麗加上邱宇辰「一家三口」默契佳。（圖／翻攝八大電視台）

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邱宇辰首挑大樑，坦言壓力大，但一到片場，和飾演父母親的李㼈、苗可麗對戲之後，瞬間負擔減半，他就曾說：「很像真的看到家人，感覺我們只是在家裡架了攝影機，把真實自在生活的那一面給觀眾看。」一家三口的默契佳，許多劇中的「笑」果都是他們即興互相接哏，所碰撞出來的火花。

▲李㼈寶刀未老，搞笑實力依舊。（圖／翻攝八大電視台）

劇情爆笑無極限，像是邱宇辰為了找小鮮肉單挑，請ㄎㄧㄤ妹田欣慈（許巧薇 飾）去約人，但最後她被小鮮肉「煞到」，直接說不同地點，找小鮮肉來約會，邱宇辰在山上苦等不到人，淋雨又被蚊子咬，狼狽回到家後，爸媽李㼈、苗可麗貼心安慰，精彩對手戲，又是一大笑點。

▲楊騰飾演麵攤小鮮肉，搶了邱宇辰市場小王子風頭。（圖／翻攝八大電視台）

首播一口氣連播2集，劇情輕鬆無負擔，喜劇節奏流暢，吸引不少人一看就定頻，不少網友大讚追劇了：「李㼈哥、可麗姐組合太棒，薑還是老的辣，整個大加分」、「小鮮肉很吸引人耶，想知道他有什麼秘密」、「毛弟很適合喜劇，有讓我笑了。」演員群邱宇辰、賴雅琪、楊騰、許巧薇、邱九儒也齊聚合體，跟網友一起看直播，全程笑聲不斷。