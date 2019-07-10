狄鶯霸氣回歸！算帳砲轟3人「可憐沒被愛過」　再記仇抓敲頭兇手

記者林奕如／台北報導

狄鶯消失15個月，10日復工拍攝公益短片，中午出席記者會時，不改心直口快的個性，一見到媒體大陣仗，笑說：「好像安佐在機場回來那一天，敲到我的頭是誰，出來自首！」她也轟在孫安佐出事時，有3個人上談話性節目講她，沒有同理心，「我覺得他很可憐，他可能沒有被愛過。」

▲狄鶯記者會批出事時，有3人上節目講她，「沒有同理心」。（圖／記者張一中攝）

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狄鶯不吐不快，火力全開，她表示，88風災的時候，兒子一口氣就捐了自己的零用錢，心是非常善良，但一句玩笑話，被媒體渲染愈來愈嚴重。尤其她赴美救子時，有人上節目把她當初送兒子上飛機時的PO文拿出來講，表示她溺愛小孩，她說：「父母對孩子深深的愛，不管是17歲還是70歲也好，都是父母的寶，他們（批她的人）沒有同理心。」

▲狄鶯復工記者會。（圖／記者張一中攝）

是希望「他們」道歉嗎？狄鶯馬上說：「不需要，道歉沒有意義，不需要任何人跟我道歉，因為也沒有交情，若他是我家人，我就會生氣，但我不可能跟路邊隨便的人生氣，當然可能我年輕時候講話太直，得罪一些人，自己檢討我自己，這些都不是真正好朋友，只是會覺得怎麼會這樣。」

▲狄鶯和孫安佐母子同框。（圖／記者林敬旻攝）

她接受平面訪問時，再批媒體：「我對台灣媒體很失望，從影已經40年，你們還不了解我，把我講到寵孩子寵到壞人的媽媽，我對孩子非常嚴格，我都是講求公平公正，我不會胡說八道，安佐出事，一個接一個報導，最後寫到負100分，鋪天蓋地，都寫負面的。」她自認是一個非常健康、善良的家庭，但沒有想到媒體這樣寫。

記者會前，孫鵬還特意打電話來，要她謹言慎行，狄鶯哈哈笑：「他教我情緒管理要好一些，哈哈，他誤解我了吧，他知道我是直來直往的人，心裡有什麼話，腦袋管不著嘴，他有交待我，我沒在聽，人少了真就過得沒趣，我還是有自己想法。」